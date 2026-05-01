Μπέος: Προτείνει ευθανασία για τα αδέσποτα που δεν υιοθετούνται σε 3 μήνες

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Αχιλλέας Μπέος

Υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων που δεν υιοθετούνται μετά την περισυλλογή τους από τις αρμόδιες Αρχές, τάχθηκε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, σε δηλώσεις του, κατά την περιοδεία του στην Αγριά.

Ο δήμαρχος Βόλου, ανέφερε αρχικά πως πήγε 6 φορές στον εισαγγελέα, από μηνύσεις και καταγγελίες φιλοζωικών. «Γιατί υπάρχει ένας νόμος δυστυχώς… Βγάζουν έναν νόμο και δεν παίρνουν παράδειγμα από την Αμερική, την Αγγλία, τη Γερμανία. Τι είμαστε εμείς, πιο πολύ φιλόζωοι; Όπως είπες έχω και εγώ σκυλιά, και τα αγαπάω πολύ, γιατί έχω και τον γιο μου κιόλας» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Εκεί λοιπόν, τα μαζεύουν, τρεις μήνες δεν βρέθηκε κάποιος να το πάρει; Ευθανασία. Όχι να κυκλοφορούν».

«Όπως υποστήριξε «εμείς τα παίρνουμε, τα μαζεύουμε, τα πάμε στην Καπούρνα, έχουμε 25 στρέμματα εκεί. Τα έχουμε περιφράξει, έχουμε ιατρείο για ιατρική περίθαλψη, ό,τι χρειάζεται, εμβόλια, νερό, φαγητό. Και πάνε κόβουν τη σίτα, τα αφήνουν έξω και πάνε έξω από την εκκλησία, το νοσοκομείο και δεν μιλάει κανείς».

«Γιατί έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους οι κοπρίτες οι πολιτικοί. Απλά κάνουμε κι εμείς εδώ προσπάθεια» κατέληξε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

