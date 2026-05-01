Πρωτομαγιά: Μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Από τις 09:30 το πρωί είχαν ξεκινήσει οι προσυγκεντρώσεις στα Προπύλαια και στην πλατεία Συντάγματος από εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους καθώς και πολίτες που επρόκειτο να συμμετάσχουν στις μεγάλες συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Λίγη ώρα μετά τις 10:00, οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, κατευθύνθηκαν με πορεία προς το Σύνταγμα όπου και παρέμειναν μέχρι και το μεσημέρι, ενώ μία ώρα μετά ξεκίνησε στην πλατεία Κλαυθμώνος η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας.

Ακινητοποιημένα Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ, Τρένα, Προαστιακός – Στάσεις εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Με 24ωρες απεργίες και στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Συγκεκριμένα, ακινητοποιημένα θα είναι όλη την ημέρα τα μέσα σταθερής τροχιάς. Οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αποφάσισαν 24ωρη απεργία από την έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ακινητοποιημένο θα είναι και όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 9:00-21:00. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00). Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μεταφοράς διεκδικούν: