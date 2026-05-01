Πρωτομαγιά: Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε ισχύ τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30 στο Σύνταγμα.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.