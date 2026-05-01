Πρωτομαγιά: Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Πρωτομαγιά

Σε ισχύ τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30 στο Σύνταγμα.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

