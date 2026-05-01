Κυριάκος Μητσοτάκης: Το μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… άρωμα Akyla – «Πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει για τους εργαζόμενους»

Με «άρωμα» από Akyla και Ferto χαρακτηρίζεται η αρχή του νέου βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media, όπου ο Πρωθυπουργός κάνει μια ανασκόπηση στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ως προς την υποστήριξη των εργαζομένων, με αφορμή την ημέρα της Πρωτομαγιάς.

«Καλή Πρωτομαγιά! Πριν δούμε αν θα μας το φέρει ο Akylas, πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια», ξεκινά στην ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης, εστιάζοντας στην αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, τον μηδενισμό φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, καθώς και στη μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε και το ξεπάγωμα των τριετιών μετά από 12 χρόνια, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα. «Το πιο σημαντικό, ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατ. εργαζόμενους, ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε».

«Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού, αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις, εμείς απαντάμε με το έργο μας» τόνισε.

