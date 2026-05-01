Κυρανάκης: Πήρε τη βούρτσα και… εξαφάνισε γκράφιτι και συνθήματα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Ταύρο – «Την αναρχία λίγο να σβήσουμε»

Η επιχείρηση για την καθαριότητα σταθμών του ΗΣΑΠ, «Καθαρή Γραμμή» συνεχίστηκε και το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή. Αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Ο κ. Κυρανάκης πήρε τη βούρτσα και «έσβησε» γκράφιτι και συνθήματα στους τοίχους του σταθμού του ΗΣΑΠ στον Ταύρο.

Ο κ. Κυρανάκης αφού φόρεσε γάντια «για να μην έχουμε αποτυπώματα» όπως είπε, άρχισε το σβήσιμο, λέγοντας κάποια στιγμή «την αναρχία λίγο να σβήσουμε».

«Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο πιάσαμε ρολά και τα σαρώσαμε όλα. Με το σχέδιο “Καθαρή Γραμμή” αλλάζουμε τον Ηλεκτρικό. Καθαροί σταθμοί, καθαροί συρμοί. Συνεχίζουμε» έγραψε στην ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Στη δράση συμμετείχαν και οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, Αντώνης Κεραστάρης και Θανάσης Κοττταράς, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να γράφει ότι «αποδεικνύεται στην πράξη ότι μαζί με τους εργαζόμενους είμαστε μια ομάδα».