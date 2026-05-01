Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Αν έρθει ένας έρωτας στη ζωή μου, είμαι έτοιμη» – Πώς βιώνει τη μητρότητα

Για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα αλλά και για τη μητρότητα μίλησε η Χρύσα Μιχαλοπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA.

«Αν έρθει ένας έρωτας στη ζωή μου και βέβαια είμαι έτοιμη. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να φλερτάρω στα social, δεν θέλω. Δεν μου αρέσει πια. Ναι μεν έχει μια γλύκα αυτό, γιατί είναι και γραπτός λόγος και έχει μια μυστικότητα, κάτι ελκυστικό, αλλά οι περισσότεροι νέοι θέλουν την ανθρώπινη επαφή και είναι πολύ συγκινητικό. Βγαίνει ο κόσμος έξω και θέλει να γνωρίσει ανθρώπους. Νομίζω ότι περνάω μια πάρα πολύ ωραία φάση» είπε η Χρύσα Μιχαλοπούλου.

«Η μητρότητα είναι υπέροχη»

«Ο γιος μου είναι 3,5 ετών. Η μητρότητα είναι υπέροχη. Περάσανε και τα δυο πρώτα χρόνια, που εγώ εκεί δυσκολεύτηκα. Με το φαγητό αγχωνόμουν, μην πνιγεί. Με το που μας είπαν ότι περνάμε στις τροφές, λέω, “Θεέ μου, τι θα κάνω”. Τώρα έχει περάσει αυτό, είναι πιο ανεξάρτητος, μιλάμε, επικοινωνούμε, παίζουμε, τραγουδάμε, πάμε ταξίδια. Είναι τέλειο. Επίσης πάει παιδικό, πολύ σημαντικό. Πάντα ήθελα να γίνω νέα μαμά, να μεγαλώνω μαζί με το παιδί μου.

Μια μέρα που του είχε κολλήσει ένα μπρόκολο στον λαιμό, πήγα να πάθω συγκοπή. Αλλά, όλα καλά. Πνίγηκε λίγο, το βγάλαμε και τελείωσε. Με το φαγητό σου λέω, έχω θέμα» είπε.