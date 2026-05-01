Πρωτομαγιά: Κλειστές οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες σήμερα – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

σούπερ μάρκετ

Δεν λειτουργούν σήμερα οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ επειδή η Πρωτομαγιά έχει οριστεί ως υποχρεωτική αργία από τον νόμο. Ακόμη κλειστά παραμένουν τα εμπορικά καταστήματα αλλά και τα περισσότερα αρτοποιεία. Υπενθυμίζεται πως, οι  φούρνοι δεν λειτουργούν κανονικά την Πρωτομαγιά, εκτός εάν πρόκειται για επιχείρηση με ειδικό καθεστώς λειτουργίας.

Τι ισχύει για τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Κλειστές είναι και οι τράπεζες λόγω του ότι η σημερινή ημέρα θεωρείται τραπεζική αργία για τους εργαζόμενους.

Οι συναλλαγές γίνονται μόνο μέσω e-banking, mobile banking και ΑΤΜ. Δεν λειτουργούν όμως και οι δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία.

Ποιες επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν σήμερα

Ωστόσο ανοιχτά αναμένεται να είναι σήμερα τα AB Shop & Go και MyMarket Local και τα μικρά συνοικιακά μίνι μάρκετ που παραδοσιακά λειτουργούν Κυριακές και αργίες.

Οι  καταναλωτές που θέλουν να ψωνίσουν σήμερα από τα  σούπερ μάρκετ θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της αλυσίδας που τους ενδιαφέρει προκειμένου να ενημερωθούν για το ωράριο λειτουργίας τους αλλά και για το εάν θα είναι ανοιχτά.

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις που νόμιμα είναι ανοιχτά τις Κυριακές και τις αργίες. Ενδεικτικά αυτό αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς της υγείας, του τουρισμού, των μεταφορών αλλά και οι μονάδες συνεχούς λειτουργίας.

Αύριο, Σάββατο 2 Μαΐου επανέρχεται η  κανονική λειτουργία της αγοράς. Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ για τα εμπορικά καταστήματα θα ισχύσει το συνηθισμένο ωράριο λειτουργίας.

 

