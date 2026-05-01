«Ήταν τιμή μου»: Το συγκινητικό μήνυμα πιλότου για την τελευταία του προσγείωση έπειτα από 45 χρόνια – Δείτε βίντεο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Αεροπλάνο

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά την τελευταία προσγείωση αεροπλάνου ενός πιλότου της Aegean, σε πτήση Θεσσαλονίκη – Αθήνα, καθώς ανακοίνωσε ότι παίρνει σύνταξη έπειτα από 45 χρόνια εργασίας.

«Κύριες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες και λέω αγαπημένοι γιατί ήσασταν στην τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια αυτή ήταν η τελευταία προσγείωση και την κάναμε μαζί. Εσείς αποτελούσατε πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης, άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο» λέει ο πιλότος στην αρχή του βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok.

@karafotiss @AEGEAN 🥹💙✈️🇬🇷 #aegeanairlines #aviation #greece ♬ som original – rhz

«Είχα την τύχη να πετάξω με τα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας και 30 χρόνια με μια εταιρεία που ισάξια στέκεται δίπλα στους καλύτερους. Είμαι σίγουρος σαν κομμάτι αυτής της εταιρείας ότι οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουν να σας μεταφέρουν με ασφάλειας στους αγαπημένους προορισμούς και τους ανθρώπους που σας περιμένουν».

«Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής και εσείς ήσασταν μέρος αυτής, ήταν τιμή μου» ανέφερε ο πιλότος με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

 

12:04 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Πρωτομαγιά: Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο – Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια της Ελευσίνας, καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να αυξάνεται...
11:40 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ηλεία: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο – Toν αποχαιρετούν με λευκά μπαλόνια

Αφόρητος είναι ο πόνος και βαρύ το πένθος σήμερα (01/05), στα Μακρίσια Ηλείας, όπου συγγενείς,...
10:51 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Πρωτομαγιά: Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε ισχύ τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των απεργιακών κινητοποιή...
10:44 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Πρωτομαγιά: Κλειστές οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες σήμερα – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα

Δεν λειτουργούν σήμερα οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ επειδή η Πρωτομαγιά έχει οριστεί...
