«Ήταν τιμή μου»: Το συγκινητικό μήνυμα πιλότου για την τελευταία του προσγείωση έπειτα από 45 χρόνια – Δείτε βίντεο

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά την τελευταία προσγείωση αεροπλάνου ενός πιλότου της Aegean, σε πτήση Θεσσαλονίκη – Αθήνα, καθώς ανακοίνωσε ότι παίρνει σύνταξη έπειτα από 45 χρόνια εργασίας.

«Κύριες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες και λέω αγαπημένοι γιατί ήσασταν στην τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια αυτή ήταν η τελευταία προσγείωση και την κάναμε μαζί. Εσείς αποτελούσατε πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης, άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο» λέει ο πιλότος στην αρχή του βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok.

«Είχα την τύχη να πετάξω με τα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας και 30 χρόνια με μια εταιρεία που ισάξια στέκεται δίπλα στους καλύτερους. Είμαι σίγουρος σαν κομμάτι αυτής της εταιρείας ότι οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουν να σας μεταφέρουν με ασφάλειας στους αγαπημένους προορισμούς και τους ανθρώπους που σας περιμένουν».

«Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής και εσείς ήσασταν μέρος αυτής, ήταν τιμή μου» ανέφερε ο πιλότος με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.