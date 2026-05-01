Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ – Μαχαίρωσαν και απείλησαν με όπλα πορτιέρη και εξαφανίστηκαν

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρια και όπλα, φέρεται πως σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν τραυματία.

Πρόκειται για έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής και πορτιέρη του καταστήματος, ο οποίος φέρεται να είναι εκτός κινδύνου αν και έχασε πολύ αίμα έπειτα από μαχαιριά που δέχθηκε στην περιοχή του μηρού.

Ως δράστες φέρονται τρία νεαρά άτομα, τα δύο αδέλφια. Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι τρεις θέλησαν να μπουν στο μαγαζί, όμως δεν τους επιτράπηκε η είσοδος και αυτό φαίνεται πως τους ενόχλησε.

Οι ίδιοι έφυγαν αλλά επέστρεψαν και υπό την απειλή όπλων, ακινητοποίησαν τον πορτιέρη και του κατάφεραν μία μαχαιριά στην περιοχή του μηρού. Στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο έπεσε «σύρμα» στο μαγαζί. Ο τραυματίας, μάλιστα, επιχείρησε να καταδιώξει τους δράστες μαζί με άλλα άτομα.

Οι δράστες φέρεται να μπήκαν ανάποδα στην λεωφόρο Ιωνίας όπου και ακολούθησε, όπως φαίνεται, άλλο επεισόδιο. Πάνω στην καταδίωξη φέρεται μάλιστα να τράκαραν και αυτοκίνητα.

Περίοικοι περιέγραψαν στο Cretalive.gr ότι πρωινές ώρες της Πρωτομαγιάς είδαν αστυνομικούς να ερευνούν ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο παρέλαβε γερανός και το μετέφερε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Ήταν σταθμευμένο ανάποδα στην Ιωνίας, έφερε σπασμένα τζάμια και εμφανή ίχνη αίματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε μία σύλληψη, ενώ οι έρευνες από την Ασφάλεια Ηρακλείου συνεχίζονται.

Πόση ώρα να κάτσετε στον ήλιο για βιταμίνη D χωρίς να αυξήσετε τον κίνδυνο για καρκίνο – Πότε να βάλετε αντηλιακό

Καούρα: 5 σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να είναι είναι έλκος δωδεκαδάκτυλου

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από Δευτέρα

Ακαθάριστα οικόπεδα: Σήμερα αρχίζει η αντιπυρική περίοδος 2026 – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Εξελισσόμενη AI: Bρισκόμαστε στα πρόθυρα της επόμενης μεγάλης εξελικτικής μετάβασης; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

«Θαμμένη στο έδαφος»: Τοξίνη 100 εκατομμυρίων ετών θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο καταπολέμησης των παρασίτων και ...
περισσότερα
12:12 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

«Ήταν τιμή μου»: Το συγκινητικό μήνυμα πιλότου για την τελευταία του προσγείωση έπειτα από 45 χρόνια – Δείτε βίντεο

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά την τελευταία προσγείωση αεροπλάνου ενός πιλότου της Ae...
12:04 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Πρωτομαγιά: Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο – Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια της Ελευσίνας, καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να αυξάνεται...
11:40 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ηλεία: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο – Toν αποχαιρετούν με λευκά μπαλόνια

Αφόρητος είναι ο πόνος και βαρύ το πένθος σήμερα (01/05), στα Μακρίσια Ηλείας, όπου συγγενείς,...
10:51 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Πρωτομαγιά: Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε ισχύ τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των απεργιακών κινητοποιή...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς