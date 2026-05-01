Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ – Μαχαίρωσαν και απείλησαν με όπλα πορτιέρη και εξαφανίστηκαν

Αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρια και όπλα, φέρεται πως σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν τραυματία.

Πρόκειται για έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής και πορτιέρη του καταστήματος, ο οποίος φέρεται να είναι εκτός κινδύνου αν και έχασε πολύ αίμα έπειτα από μαχαιριά που δέχθηκε στην περιοχή του μηρού.

Ως δράστες φέρονται τρία νεαρά άτομα, τα δύο αδέλφια. Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι τρεις θέλησαν να μπουν στο μαγαζί, όμως δεν τους επιτράπηκε η είσοδος και αυτό φαίνεται πως τους ενόχλησε.

Οι ίδιοι έφυγαν αλλά επέστρεψαν και υπό την απειλή όπλων, ακινητοποίησαν τον πορτιέρη και του κατάφεραν μία μαχαιριά στην περιοχή του μηρού. Στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο έπεσε «σύρμα» στο μαγαζί. Ο τραυματίας, μάλιστα, επιχείρησε να καταδιώξει τους δράστες μαζί με άλλα άτομα.

Οι δράστες φέρεται να μπήκαν ανάποδα στην λεωφόρο Ιωνίας όπου και ακολούθησε, όπως φαίνεται, άλλο επεισόδιο. Πάνω στην καταδίωξη φέρεται μάλιστα να τράκαραν και αυτοκίνητα.

Περίοικοι περιέγραψαν στο Cretalive.gr ότι πρωινές ώρες της Πρωτομαγιάς είδαν αστυνομικούς να ερευνούν ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο παρέλαβε γερανός και το μετέφερε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Ήταν σταθμευμένο ανάποδα στην Ιωνίας, έφερε σπασμένα τζάμια και εμφανή ίχνη αίματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε μία σύλληψη, ενώ οι έρευνες από την Ασφάλεια Ηρακλείου συνεχίζονται.