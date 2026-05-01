Πρόεδρος Ανώτατου Δικαστηρίου Ιράν: Η Τεχεράνη δεν αποχώρησε ποτέ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Δεν επιθυμούμε τον πόλεμο, αλλά δεν τον φοβόμαστε», ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRIB. «Αν απειληθεί η αξιοπρέπειά μας, θα αγωνιστούμε για την αξιοπρέπειά μας, αυτή είναι η σταθερή θέση του λαού μας» επεσήμανε.

Πρόσθεσε ότι, ενώ το Ιράν «υποδέχεται πάντα τις διαπραγματεύσεις», η διπλωματία «βασίζεται στη λογική και την ορθολογικότητα».

«Σίγουρα δεν δεχόμαστε την επιβολή. Ένας εχθρός που δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους στόχους και τους σκοπούς του μέσω της επιθετικότητας και των απειλών δεν μπορεί να επιβάλλει ή να απαιτεί τίποτα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» υποστήριξε.

Ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου δήλωσε επίσης ότι το Ιράν θα κινηθεί νομικά κατά της Ουάσινγκτον.

«Θα καταδιώξουμε και θα τιμωρήσουμε τους εγκληματίες πολέμου και θα λάβουμε αποζημίωση από αυτούς», τόνισε.

