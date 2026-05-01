Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: «Οι συνθήκες που επικρατούσαν έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των ηλικιωμένων» – Το πόρισμα «φωτιά» των κοινωνικών λειτουργών

Εικόνες φρίκης και εξαθλίωσης αποκαλύφθηκαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, το οποίο μία 72χρονη είχε μετατρέψει σε παράνομο γηροκομείο, ενώ πλέον στο μικροσκόπιο της Περιφέρειας Αττικής έχουν μπει κι άλλες καταγγελίες για συναφείς περιπτώσεις, που εξετάζονται με προσοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες το enikos.gr, η γυναίκα, που συνελήφθη από τις Αρχές και απολογείται το Σάββατο, υποστήριξε ότι το διαμέρισμα ανήκει σε έναν Κινέζο, από τον οποίο, όπως είπε, το μίσθωνε και στη συνέχεια επενοικίαζε τα δωμάτια σε ηλικιωμένες έναντι του ποσού των 50 ευρώ τον μήνα.

Της Στεφανίας Κασίμη

Το κουβάρι της υπόθεσης, άρχισε να ξετυλίγεται όταν η 72χρονη, που εμφανιζόταν ουσιαστικά ως ιδιοκτήτρια του άτυπου γηροκομείου, ζήτησε από την κόρη μίας ηλικιωμένης, που διέμενε στον χώρο, το εξωφρενικό ποσό των 2.000 ευρώ – πολύ περισσότερα από τα συμφωνηθέντα αρχικώς – προκειμένου να συνεχίσει να «φιλοξενείται» στο διαμέρισμα. Σε διαφορετική περίπτωση, φέρεται να την απείλησε ότι θα την πετούσε έξω και θα την εγκατέλειπε σε κάδο απορριμμάτων. Η γυναίκα έντρομη προχώρησε σε σχετική καταγγελία στις Αρχές, παίρνοντας άρον-άρον τη μητέρα της από το διαμέρισμα-κολαστήριο για να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι ήταν υποσιτισμένη και κακοποιημένη.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. που ειδοποίησε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και κοινωνικοί λειτουργοί, έκαναν έφοδο το πρωί της Τρίτης στο διαμέρισμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την υπόθεση από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, που λόγω της σοβαρότητας της καταγγελίας, έδωσε εντολή να είναι παρών και ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας, κατά τη διάρκεια του ελέγχου του κλιμακίου, στον χώρο.

Με κλειδαρά η είσοδος στο διαμέρισμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η είσοδος στο διαμέρισμα έγινε τελικά με παρέμβαση κλειδαρά, παρουσία εισαγγελέα, καθώς η 72χρονη δεν επέτρεπε στους αστυνομικούς και τους κοινωνικούς λειτουργούς να μπουν μέσα.

Κατά την είσοδό τους, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι στο διαμέρισμα διέμεναν τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες, σε ισάριθμα υπνοδωμάτια. Συγκεκριμένα, πρόκειται για διαμέρισμα το οποίο διαθέτει ένα μεγάλο καθιστικό, δυο μπάνια και πέντε υπνοδωμάτια, το ένα εκ των οποίων χρησιμοποιούσε η 72χρονη κατά δήλωσή της.

Γιαούρτια ληγμένα από τον Δεκέμβριο

Σύμφωνα με όσα περιγράφουν οι κοινωνικοί λειτουργοί της Περιφέρειας Αττικής, στην έκθεσή τους που βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης «το διαμέρισμα έφερε δυσοσμία η οποία παρέπεμπε σε οσμή ζώων. Ο χώρος της κουζίνας έφερε έντονη ρυπαρότητα και δυσάρεστη οσμή ενώ επάνω στο τραπέζι κυκλοφορούσαν δύο κατοικίδια. Στο ψυγείο το οποίο έφερε επίσης έντονη ρυπαρότητα, υπήρχε ανοιχτή συσκευασία ζωοτροφής μαζί με άλλες συσκευασίες τροφίμων και δύο συσκευασίες γιαουρτιού ληγμένες από τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2025. Στην κατάψυξη αυτού, υπήρχαν μικρά μπολ με κατεψυγμένο, μαγειρεμένο φαγητό όπως φακή, κοτόσουπα κ.α.»

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η 72χρονη, δεν υπέδειξε ποτέ κατά τη διάρκεια του ελέγχου ταυτοποιητικά στοιχεία των ηλικιωμένων, φαρμακευτικές αγωγές και διαιτολόγιο με ειδική διατροφή, εγκεκριμένο από ειδικό γιατρό.

«Συνθήκες που έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των ηλικιωμένων»

«Στον χώρο του καθιστικού το οποίο φέρει ογκώδη επίπλωση, υπήρχαν πολλές συσκευασίες ποτού και δίσκος σερβιρίσματος με ποτήρια. Επιπλέον υπήρχαν δύο άδεια καφάσια ποτών και επτά πακέτα τράπουλας… Καθίσταται σαφές ότι οι επικρατούσες συνθήκες στο εν λόγω διαμέρισμα δεν εξασφάλιζαν στο ελάχιστο την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση των ηλικιωμένων κυριών. Αντίθετα έθεταν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους», υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, οι κοινωνικοί λειτουργοί.

Επίσης, στον χώρο υπήρχαν τέσσερις σκύλοι και μία γάτα, γι’ αυτό και στο σημείο κλήθηκε κτηνίατρος, ενώ στη συνέχεια τα ζώα απομακρύνθηκαν από το σπίτι, από αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων.

Αφού απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και οι τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες από το διαμέρισμα, η 72χρονη οδηγήθηκε στο ΑΤ Αμπελοκήπων από τους αστυνομικούς και το διαμέρισμα που είχε μετατραπεί σε παράνομο οίκο ευγηρίας σφραγίστηκε.

Οι ηλικιωμένες που έχρηζαν νοσοκομειακής περίθαλψης, μεταφέρθηκαν σε εφημερεύοντα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, συνοδεία πιστοποιημένων εθελοντών, ενώ ειδοποιήθηκαν οι συγγενείς τους.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Αττικής έδωσε εντολή να υπάρξει μέριμνα για όλες τις ηλικιωμένες και ζήτησε να μεταφερθούν σε νόμιμες αδειοδοτημένες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, στην περίπτωση που δεν φιλοξενηθούν από κάποιο οικείο τους πρόσωπο.

Η αγγελία στο διαδίκτυο

Η 72χρονη φέρεται να είχε αναρτήσει αγγελία, σε γνωστή διαδικτυακή ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία υποτίθεται ότι προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών, έναντι του χρηματικού ποσού των -650- ευρώ μηνιαίως, παραθέτοντας και αριθμό τηλεφώνου προκειμένου να επικοινωνούν μαζί της οι ενδιαφερόμενοι.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. , η κατηγορούμενη έθετε ως όρο, οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, προκειμένου κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας.

Από έρευνα που έγινε από τις αρχές στο επίμαχο διαμέρισμα, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται εάν η 72χρονη είχε στήσει παρόμοιο άτυπο γηροκομείο και σε άλλη περιοχή της Αθήνας, ενώ μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής δέχθηκαν καταγγελίες για αντίστοιχες περιπτώσεις παράνομων οίκων ευγηρίας που μπορεί να λειτουργούν χωρίς να διαθέτουν άδεια, σε διαμερίσματα. Όλες, ακόμη και οι ανώνυμες, εξετάζονται προσεκτικά και με διακριτικότητα.

«Μηδενική ανοχή σε όσους εκμεταλλεύονται τους πιο ευάλωτους. Όσοι παρανομούν, θα βρίσκουν απέναντί τους τον νόμο», διαμήνυσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ξεκαθαρίζοντας πως «η αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας και η αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».