Θρίλερ στις ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανός υποψήφιος που είχε εξαφανιστεί εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός αγνοούμενου Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τη Γερουσία, μέσα σε ένα αγροτικό.

Ο Barry Christian, ο 54χρονος υποψήφιος για την Περιφέρεια 38 στη δυτική Οκλαχόμα, βρέθηκε νεκρός την Πέμπτη, αφού είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, ανέφερε η ομάδα της εκστρατείας του σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύει το KOCO.

Το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας της Οκλαχόμα (OSBI) επιβεβαίωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι το ανθρακί Ram αγροτικό του Christian, μοντέλο του 2024, βρέθηκε ακριβώς έξω από τον αυτοκινητόδρομο 30, νότια του Έρικ, με ένα πτώμα στο εσωτερικό του.

Ασαφή η αιτία του θανάτου

Το όχημα εντοπίστηκε δίπλα σε μια χαράδρα κοντά στην περιοχή διαχείρισης άγριας ζωής Sandy Sanders. Λόγω του σημείου όπου βρίσκεται το όχημα, οι αξιωματούχοι αδυνατούν να ανασύρουν τη σορό του, καθυστερώντας την ταυτοποίηση, ανέφερε το δημοσίευμα.

Οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό του παραμένουν ασαφείς. Ο Christian δηλώθηκε ως αγνοούμενος την Τρίτη, αφού δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη συνάντηση. Εθεάθη για τελευταία φορά να οδηγεί το φορτηγό του Ram, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Harmon.

Η τελευταία του ανάρτηση στο Facebook έγινε το Σάββατο, ζητώντας από τους κατοίκους της περιφέρειάς του να παρευρεθούν σε μια συνάντηση στο Φεστιβάλ Mangum Oklahoma Rattlesnake για να συζητήσουν «θέματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την κοινότητά μας». Ο ιστότοπος της προεκλογικής του εκστρατείας περιέγραφε τον Christian ως τη «συντηρητική επιλογή» για την Περιφέρεια 38, υποσχόμενος να «σταθεί περήφανα στο πλευρό του Προέδρου Τραμπ» και να «πολεμήσει για τις παραδοσιακές συντηρητικές αξίες που κάνουν την Αμερική σπουδαία», εάν εκλεγεί.

Η κόρη του Μπάρι Κρίστιαν, Μπρούκλιν, εξομολογήθηκε στο KOCO πως η τραγική κατάληξη των ερευνών έχει διαλύσει την καθημερινότητα της οικογένειάς τους, φέρνοντας τα πάντα «πάνω-κάτω».

«Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένεια και τους φίλους μας. Ο κόσμος μας είναι άνω-κάτω αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε ακόμη σίγουροι για όλα όσα συνέβησαν, γι’ αυτό παρακαλώ ενεργήστε με ευγένεια και αντιμετωπίστε την κληρονομιά του πατέρα μου με αξιοπρέπεια», δήλωσε η Brooklyn. «Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες σε όλους όσοι βοήθησαν στις προσπάθειες αναζήτησης και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που μοιράστηκαν τις πληροφορίες του. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι θα είναι συντετριμμένοι από τον θάνατό του».

Η έρευνα για τον θάνατο του Christian παραμένει σε εξέλιξη.