Ουκρανικά drones έπληξαν για τέταρτη φορά το στρατηγικής σημασίας ρωσικό λιμάνι Τουάπσε

Νέα ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Πρόκειται για την τέταρτη επίθεση μέσα σε μία εβδομάδα στην περιοχή, η οποία αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό και εμπορικό κόμβο για τη Ρωσία. Οι αρχές έχουν θέσει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Τρίτη, όταν προηγούμενο πλήγμα είχε προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο, διακόπτοντας την παραγωγή και προκαλώντας διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ μέσω Telegram, «ως αποτέλεσμα επίθεσης με drone του καθεστώτος του Κιέβου, ξέσπασε φωτιά στην περιοχή του λιμενικού τερματικού σταθμού». Στο σημείο επιχειρούν 128 πυροσβέστες και 41 οχήματα έκτακτης ανάγκης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Οι συνέπειες των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων έχουν ήδη επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, με τις αρχές να προχωρούν σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης νερού, αποφυγή εξόδου από τα σπίτια και κλείσιμο σχολείων, λόγω αυξημένων επιπέδων ρύπανσης και βενζολίου στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, οι κάτοικοι καλούνται να καταναλώνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό και να αποφεύγουν το νερό βρύσης και τις φυσικές πηγές, ενώ έχουν ακυρωθεί και οι εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς.

Παράλληλα, νέες επιθέσεις με drones αναφέρθηκαν και σε διυλιστήρια στις ρωσικές περιοχές Περμ και Ορενμπούργκ, σε αποστάσεις περίπου 1.500 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Πηγή: Reuters