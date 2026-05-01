Μουντιάλ 2026: Δίνει το «OK» στη συμμετοχή του Ιράν ο Τραμπ – «Αφήστε τους να παίξουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (30/4) σε δημοσιογράφους ότι «είμαι ‘ΟΚ’» με τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγο μετά την τοποθέτηση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη (30/4) στο συνέδριο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας ότι το Ιράν «…θα δώσει κανονικά το «παρών» στη διοργάνωση και θα αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Αν το είπε ο Τζιάνι, είμαι ΟΚ», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Ξέρετε κάτι; Αφήστε τους να παίξουν».