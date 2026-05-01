Μουντιάλ 2026: Δίνει το «OK» στη συμμετοχή του Ιράν ο Τραμπ – «Αφήστε τους να παίξουν»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

trump
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζιάνι Ινφαντίνο, στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον προηγούμενο Δεκέμβριο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (30/4) σε δημοσιογράφους ότι «είμαι ‘ΟΚ’» με τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγο μετά την τοποθέτηση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη (30/4) στο συνέδριο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας ότι το Ιράν «…θα δώσει κανονικά το «παρών» στη διοργάνωση και θα αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Αν το είπε ο Τζιάνι, είμαι ΟΚ», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Ξέρετε κάτι; Αφήστε τους να παίξουν».

Το ΕΔΙΜΟ αλλάζει τον χάρτη της ογκολογίας στην Ελλάδα

Έχετε πάντα ανοιχτό το κινητό; Τι σας προκαλεί, σύμφωνα με έρευνα

ΑΑΔΕ: Παράταση έως 29 Μαΐου για δηλώσεις ΦΠΑ αγροτών χωρίς κυρώσεις – Ποια είναι η προϋπόθεση

FedHATTA: Συγκρατημένη η ταξιδιωτική κίνηση για την Πρωτομαγιά – Ποιους προορισμούς… ψηφίζουν οι εκδρομείς του τριημέρου

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι φάρμακα για την απώλεια βάρους ίσως μειώνουν τη συσσώρευση πρωτεϊνών που σχετίζονται με το Αλτσχ...

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:35 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Europa League: Ελαφρύ προβάδισμα Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγκα για τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη

Προβάδισμα για να αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού του Europa League της Κωνσταντινούπολης α...
02:19 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Βαλένθια κατά Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Ξεπέρασε κάθε όριο» – Μαρτίνεθ: «Είναι αισχρός, συνέχεια προκαλεί»

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η Βαλένθια για όσα έγιναν κατά τη διάρκεια και μετα το τέλος της αν...
01:15 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ένταση στη φυσούνα μετά το νικητήριο καλάθι του Χέιζ Ντέιβις – Προσπάθεια σύλληψης του Γιαννακόπουλου -ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση σημειώθηκε στη φυσούνα μετά το νικητήριο καλάθι του Χέιζ Ντέιβις στον αγώνα της Βαλένθι...
00:12 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 105-107: Με buzzer beater του Χέις Ντέιβις στην παράταση οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0 στη σειρά

Σε ένα ματς θρίλερ ο Χέιζ-Ντέιβις κρατούσε το «κλειδί» της επιτυχίας, πετυχαίνοντας ένα αδιανό...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς