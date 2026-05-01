Βαλένθια-Παναθηναϊκός 105-107: Με buzzer beater του Χέις Ντέιβις στην παράταση οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0 στη σειρά

Σε ένα ματς θρίλερ ο Χέιζ-Ντέιβις κρατούσε το «κλειδί» της επιτυχίας, πετυχαίνοντας ένα αδιανόητο buzzer beater στο φινάλε της παράτασης κι οδηγώντας έτσι τον Παναθηναϊκό στο 2-0 στη σειρά με τη Βαλένθια. Πλέον οι «πράσινοι» απέχουν μόλις μία νίκη από την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, με τους επόμενους αγώνες να γίνονται στο «σπίτι» του, το ΟΑΚΑ!

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια σε playoffs της Euroleague, ένα τρίποντο του Αμερικανού έφερε το προβάδισμα στα 25΄΄ για τη λήξη της παράτασης, ενώ ο ίδιος διαμόρφωσε στην εκπνοή το τελικό 105-107 (95-95 κ.α.), με τον Παναθηναϊκό να περνάει και πάλι από τη Roig Arena, στον δεύτερο αγώνα στα πλέι οφ της Euroleague. Πλέον το «τριφύλλι» έχει την ευκαιρία στο Telekom Center Athens την προσεχή Τετάρτη (6/5, 21:15) να… σκουπίσει τη σειρά με τη Βαλένθια!

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης στην “Roig Arena” βρήκε τον Παναθηναϊκό να είναι άγονος στις πρώτες του επιθέσεις και τον Κέντρικ Ναν με δυο φάουλ, βγάζοντας τον εκτός ρυθμού. Οι Ισπανοί με τον Μοντέρο να είναι αρκετά εύστοχος από την γραμμή των τριών πόντων, πήραν προβάδισμα στα τρία λεπτά με 11-6. Η συνέχεια για τους «πράσινους» ήταν εντελώς διαφορετική, με τους Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις να σκοράρουν ο καθένας από ένα καλάθι και φάουλ, για να ανατρέψουν την κατάσταση σε 15-13. Η κατάσταση έγινε «μια σου και μια», με τις άμυνες να πηγαίνουν περίπατο, αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να διαχειριστεί στην κατάσταση και να κλείσει με προβάδισμα το πρώτο δεκάλεπτο με 23-24.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο ρυθμός ξέφυγε, με τις δυο ομάδες χτυπούσαν κυρίως από την περιφέρεια. Ο Χέιζ-Ντέιβις είχε βρει ρυθμό, καθώς ευστόχησε σε δυο συνεχόμενα τρίποντα, αλλά η πληγή του Παναθηναϊκού παρέμενε η άμυνα του έφτασε από το 23-24 στο 33-34 μέσα σε τρία λεπτά. Οι Ισπανοί είχαν τον Σέρχιο Ντε Λαρέα σε ρόλο οργανωτή και εκτελεστή σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και στις ειδικές αποστολές ο Ζαν Μοντέρο πήρε την κατάσταση στα χέρια του, ισοφαρίζοντας σε 36-36 στα μισά της 2ης περιόδου. Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ δοκίμασαν να τρέξουν στο transition, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει σημάδια κούρασης και με μόλις τρία λεπτά η Βαλένθια έκανε το 46-41. Το «τριφύλλι» έκανε αντεπίθεση του, με τους Χέιζ-Ντέιβις και τον Σορτς προσπερνώντας στο τέλος για το 48-49, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο μέρος η Βαλένθια βρήκε γρήγορα τον στόχο με άνεση για το 53-49, με τον Χέιζ-Ντέιβις να δείχνει και πάλι την κλάση του, μειώνοντας εκ νέου σε 53-52. Το ματς είχε τρομερό παλμό και σε πολλά σημεία ένταση, καθώς η διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων ήταν πολύ μικρές. Ο Παναθηναϊκός προσπέρασε σε 57-59 και είχε δυο ευκαιρίες για να αυξήσει την διαφορά, αλλά ο Μπαντιό και ο Ντε Λαρέα, έφεραν τους γηπεδούχους και πάλι μπροστά στο σκορ με 65-62. Τα τελευταία τρια λεπτά κύλησαν με απίστευτη ταχύτητα, καθώς η Βαλένθια δεν μπορούσε να ξεφύγει και ο Παναθηναϊκός έκανε την αντεπίθεση του, ισοφαρίζοντας με τους Ρογκαβόπουλο και Ναν για το 71-71. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με ένα τρίποντο από τα εννέα μέτρα έκανε το 74-71, βάζοντας φωτιά ενόψει του τελευταίου δεκάλεπτου.

Ο Παναθηναϊκός από το τρίτο δεκάλεπτο έκανε το 80-71 τρέχοντας σερί 15-0, μέχρι ο Ντε Λαρέα να μειώσει σε 80-74. Ο Ισπανός γκαρντ συνέχισε για το 80-77 με νέο τρίποντο, αλλά ο Γκραντ απάντησε με δικό τρίποντο για το 83-77 στα πρώτα τρία λεπτά της 4ης περιόδου. Το παιχνίδι είχε τρομερή ισορροπία, με τις βολές και τα λάθη να είναι στους ίδιους αριθμούς (15-15 βολές, 9-9 λάθη). Το σύνολο του Έργκιν Άταμαν βρήκε πολλές λύσεις για να σκοράρει, από τους Ναν, Σορτς και Όσμαν, όπου έφτασε στο +6 για το 90-84. Η Βαλένθια έκανε την τελική της αντεπίθεση στα τελευταία πέντε λεπτά, φέρνοντας το ματς στο 92-92, δυο λεπτά πριν την λήξη της αναμέτρησης, καθώς ο Παναθηναϊκός κόλλησε την επίθεση του. Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να κλείσει το ματς στο 95-95, μετά από άστοχο σουτ της Βαλένθια, οι “πράσινοι” πήραν το ριμπάουντ, αλλά το σουτ του Ναν βρήκε σίδερο και έτσι το ματς πήγε στην παράταση.

Οι πρώτοι πόντοι στο έξτρα πεντάλεπτο ήρθαν στο δεύτερο λεπτό με τον Μοντέρο να ευστοχεί στις βολές για το 97-95. Ο Σορτς και ο Ναν με ωραίες επιλογές έβαλαν τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού για το 99-97. Η απάντηση των Ισπανών ήταν άμεση για το νέο “πορτοκαλί” προσπέρασμα με το 102-99. Τα τρίποντα όμως του Αμερικανού ήταν κομβικά για να φέρουν εκ νέου την ισοφάριση για το 103-105.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95κ.α., 105-107 παρ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των Game 2 στα playoffs της Euroleague:

Πέμπτη 30 Απριλίου

Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας 86-74

Βαλένθια – Παναθηναϊκός

