Ολυμπιακός – Μονακό 94-64: Πάρτι στο ΣΕΦ – Μία νίκη μακριά από το Final 4 οι Ερυθρόλευκοι

Με… συνοπτικές διαδικασίες, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητα του απέναντι στη Μονακό γράφοντας το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 94-64 τους Μονεγάσκους στο ΣΕΦ και πλέον έχουν την ευκαιρία στο Game 3 στο Πριγκιπάτο (5/5, 20:45) να… σκουπίσουν τη σειρά και να προκριθούν χωρίς απώλειες στο Final Four της Αθήνας.
Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64