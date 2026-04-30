Ολυμπιακός – Μονακό 94-64: Πάρτι στο ΣΕΦ – Μία νίκη μακριά από το Final 4 οι Ερυθρόλευκοι

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Ολυμπιακός - Μονακό

Με… συνοπτικές διαδικασίες, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητα του απέναντι στη Μονακό γράφοντας το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 94-64 τους Μονεγάσκους στο ΣΕΦ και πλέον έχουν την ευκαιρία στο Game 3 στο Πριγκιπάτο (5/5, 20:45) να… σκουπίσουν τη σειρά και να προκριθούν χωρίς απώλειες στο Final Four της Αθήνας.

 

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64

