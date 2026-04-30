ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη – Οκτώ συλλήψεις

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Εξαρθρώθηκε από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, συνελήφθησαν οκτώ μέλη της οργάνωσης, ενώ ακόμη ένα άτομο αναζητείται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως κάνναβη (ακατέργαστη και κατεργασμένη) και κοκαΐνη, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περίπου 3,9 κιλά κοκαΐνης, πάνω από 3,1 κιλά κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 5.875 ευρώ, 14 κινητά τηλέφωνα, τέσσερα οχήματα και δύο μοτοσυκλέτες, καθώς και εξοπλισμός συσκευασίας ναρκωτικών.

Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 117.800 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ένας εκ των κατηγορουμένων είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Τις συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, με τη συνδρομή του τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

