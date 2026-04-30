Ολυμπιακός – Μονακό: Αποβλήθηκε από το Game 2 ο Μάικ Τζέιμς – Έκανε κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Μονακό, Μάικ Τζέιμς

Σαν να μην έφτανε στη Μονακό η αγωνιστική κατάρρευση της δεύτερης περιόδου, που έφερε τον Ολυμπιακό στο +28 (59-31), η ομάδα του Πριγκιπάτου έχασε από το δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τον ηγέτη της, Μάικ Τζέιμς.

Ο Αμερικανός γκαρντ έγινε έξαλλος έπειτα από εις βάρος του σφύριγμα λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου και ξέσπασε προς τους διαιτητές της αναμέτρησης, οι οποίοι τον απέβαλαν.

Μάλιστα κατά την αποχώρησή του από το παρκέ έκανε κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές.

Δείτε φωτογραφίες:

