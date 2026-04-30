Καισαριανή: Συγκινητική πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο για την Πρωτομαγιά – ΦΩΤΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Σε ιδιαίτερο φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, συνδικάτα, φορείς και πολίτες της πόλης, αλλά και από αλλού, τίμησαν τη μνήμη των 200 αγωνιστών κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. Η πορεία κατέληξε στον τόπο της εκτέλεσης, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πλατεία Σαντιάγκο Χιλής, κοντά στο ξενοδοχείο «Caravel», με τους εκατοντάδες συμμετέχοντες να πηγαίνουν στο «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς».

Με στεφάνια και σημαίες βάδισαν προς τον χώρο, ενώ παράλληλα ακούγονταν τραγούδια όπως ο «Λεβέντης» του Μίκη Θεοδωράκη και το «1η Μαΐου» του Μάνου Λοΐζου.

Στην πορεία ακούστηκαν συνθήματα για τους αγώνες της εργατικής τάξης, με κυρίαρχο το «Από το Σικάγο στην Καισαριανή, ζήτω η 1η Μάη καο η πάλη η ταξική».

Η πορεία ολοκληρώθηκε στο Σκοπευτήριο, όπου πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκτελεσμένων.

