Τζιτζικώστας στον ANT1: «Δεν υπάρχει ζήτημα έλλειψης αεροπορικών καυσίμων αυτή τη στιγμή – Απολύτως θωρακισμένη η Ελλάδα»

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στην ενεργειακή κρίση, στα καύσιμα, στον τουρισμό, αλλά και στις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι η κρίση έχει ήδη μεγάλο οικονομικό κόστος για την Ευρώπη, ενώ προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστεί η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις μπορεί να επεκταθούν σε περισσότερους κλάδους και προϊόντα.

«Πρώτα απ’ όλα, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, 500 εκατομμύρια την ημέρα είναι το κόστος αυτής της κρίσης μόνο στην ενέργεια. Δεν μιλάμε για τους άλλους κλάδους. Είναι από τη διαφορά των τιμών που έχουν προκύψει. Και η πραγματικότητα είναι ότι είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία.

Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι, σε πρώτη φάση, προφανώς, θα χτυπηθούν όλα τα είδη πετρελαίου, καυσίμων και αερίου. Αλλά, στην επόμενη φάση, θα αρχίσουμε να έχουμε σημαντικά προβλήματα σε μια σειρά προϊόντων.

Ζήτημα ελλείψεων αεροπορικών καυσίμων δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν θα υπάρχει για το επόμενο διάστημα. Γιατί; Πρώτον, στην Ευρώπη παράγεται το 70% των αεροπορικών καυσίμων. Από το υπόλοιπο 30% που είναι εισαγωγές, περίπου το 20% είναι μόνο από την περιοχή του Κόλπου.

Δεύτερον, οι όποιες ακυρώσεις πτήσεων ή δρομολογίων έχουν γίνει μέχρι στιγμής γίνονται λόγω της υψηλής τιμής των καυσίμων αυτών και όχι λόγω έλλειψής τους.

Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι μία παραγωγός χώρα αεροπορικών καυσίμων. Σκεφτείτε ότι το 50% της παραγωγής των αεροπορικών καυσίμων της Ελλάδας κατευθύνεται σε εξαγωγές. Άρα, λοιπόν, η Ελλάδα είναι απολύτως θωρακισμένη. Η Ευρώπη, επίσης, είναι θωρακισμένη».

Για το εάν υπάρχει ανησυχία για πιθανές περικοπές στις πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών ή στα δρομολόγια των πλοίων το καλοκαίρι στην Ελλάδα. «Δεν έχω ανησυχία. Και δεν έχω ανησυχία γιατί, πολύ απλά, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να υπολογίσει κανείς ότι, εκτός από τα καύσιμα που διατίθενται μέσω της αγοράς, υπάρχουν και αποθέματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία βρίσκονται σε κάθε χώρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και αυτά θα έχουν μία διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών.

Άρα, λοιπόν, μιλάμε ότι έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες μέχρι να φτάσουμε να έχουμε ελλείψεις στα αεροπορικά καύσιμα, και αυτό με την προϋπόθεση ότι ο πόλεμος θα συνεχίζεται.

Αλλά προσέξτε, πρέπει να εκπέμψουμε αυτό το μήνυμα ηχηρά και καθαρά, διότι εμείς είμαστε μια τουριστική χώρα, η Ευρώπη είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως και, άρα, πρέπει οι πολίτες, οι ταξιδιώτες, να αισθάνονται ασφάλεια».

Για τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό τουρισμό, ο Απόστολος Τζιτζικώστας σημείωσε ότι η μέχρι στιγμής εικόνα δείχνει σταθερότητα, καθώς δεν υπάρχουν ακυρώσεις και οι ταξιδιώτες δείχνουν εμπιστοσύνη. «Κοιτάξτε, η μέχρι στιγμής εικόνα δείχνει μία σταθερότητα. Συνομιλούσα με ανθρώπους του τουρισμού πανευρωπαϊκά όλες τις προηγούμενες ημέρες, δεν υπάρχουν ακυρώσεις και φαίνεται ότι υπάρχει μία εμπιστοσύνη από πλευράς των ταξιδιωτών.

Εγώ πρέπει να σας πω ότι, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο που καλύπτει τους επιβάτες και τους ταξιδιώτες σε περίπτωση που ισχύσει οποιοδήποτε σενάριο σε σχέση με τον πόλεμο και την κρίση. Πρέπει, όμως, να είμαστε σαφείς και να ξέρουμε τη μεγάλη εικόνα ξανά».

Ο Ευρωπαίος επίτροπος αναφέρθηκε και στα μέτρα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να αντιμετωπίσει την κρίση. Όπως είπε, η Ευρώπη έχει ήδη ενεργοποιήσει το Παρατηρητήριο Καυσίμων, ενώ δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να επιδοτήσουν την αυξημένη τιμή της ενέργειας. «Η Ευρώπη ήδη αντιδρά. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε το Παρατηρητήριο Καυσίμων, όπου πλέον η κάθε χώρα είναι υποχρεωμένη να δηλώνει ακριβώς τα αποθέματά της, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι, εάν χρειαστούν τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, έχουμε τόσα αποθέματα στην τάδε χώρα και, άρα, ενδεχομένως μπορεί να χρειαστούν. Πρώτον.

Δεύτερον, μόλις χθες ανακοινώσαμε μια δέσμη μέτρων, δίνοντας ουσιαστικά την ευελιξία στα κράτη-μέλη να μπορέσουν να επιδοτήσουν αυτή την υψηλή τιμή ενέργειας για τις βιομηχανίες, για τους αγρότες, για τις υδατοκαλλιέργειες, για τις μεταφορές. Πολύ σωστά το είπε ο συνάδελφός σας στο ρεπορτάζ, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει και τα ακτοπλοϊκά καύσιμα. Όμως, με την παρέμβαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα να καλύψει το κράτος-μέλος έως και το 70% αυτής της ανόδου της τιμής των καυσίμων».

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Απόστολος Τζιτζικώστας ρωτήθηκε για τις κινήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, στην Ελλάδα και για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δικογραφίες που διαβιβάστηκαν. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει υποθέσεις, χιλιάδες υποθέσεις, σε όλα τα κράτη-μέλη, και στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, δεν είναι η Ελλάδα στοχοποιημένη, πρώτον. Δεύτερον, ο κίνδυνος για την Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κίνδυνος για την Ελλάδα είναι οι παθογένειές της και οι παρανομίες της. Και αυτά είναι που πρέπει να διορθώσουμε ως κράτος. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι στο εθνικό μας συμφέρον, το ταχύτερο δυνατό, αφού μιλάμε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταλογιστούν οι ευθύνες από τη μία και να επιστραφούν τα χρήματα από την άλλη.

Δεν μπορεί να στοχοποιείται ο αγρότης και, μάλιστα, σε μια εποχή που, το ξαναλέω και επανέρχομαι για να κλείσω στο προηγούμενο θέμα της συζήτησής μας, εάν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θα αντιμετωπίσουμε πολύ έντονες πληθωριστικές τάσεις. Ενδεχομένως να μπούμε σε μια παγκόσμια ύφεση και, άρα, χρειάζεται, ως χώρα, αλλά και ευρύτερα ως Ευρώπη, να έχουμε έναν μίνιμουμ βαθμό συνεννόησης στα αυτονόητα. Πρέπει, δηλαδή, η τοξικότητα αυτή που παρατηρώ στη χώρα μας όλο το τελευταίο διάστημα κάποια στιγμή να σταματήσει. Εάν δεν σταματήσει αυτή η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Οφείλουμε, λοιπόν, όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να δείξουμε, ως πολιτικό σύστημα, την ωριμότητα που χρειάζεται μπροστά στις εξελίξεις αυτές».