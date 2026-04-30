Ένωση Εισαγγελέων: «Θεσμική εκτροπή το αίτημα του ΔΣΑ για παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου»

Την έντονη αντίδρασή της εκφράζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αναφορικά με την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να ζητήσει, κατά πλειοψηφία, την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αφορμή τους χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών.

Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, εκτός συνταγματικού και νομοθετικού πλαισίου, κάνοντας λόγο ακόμη και για θεσμική εκτροπή.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η απονομή της Δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και τους νόμους και δεν υπόκειται σε πιέσεις, ενώ τονίζει ότι η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη και θα προστατευθεί με κάθε θεσμικά προβλεπόμενο μέσο.

«Τέτοιες ενέργειες, ιδίως όταν εκδηλώνονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, πλήττουν ευθέως το κύρος της και διαταράσσουν την ισορροπία των λειτουργιών της Πολιτείας. Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος θα συνεχίσει να τη διαφυλάσσει με κάθε θεσμικά προβλεπόμενο μέσο, στηρίζοντας εμπράκτως τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως βαθμού, έναντι κάθε απόπειρας παρέμβασης ή αμφισβήτησης του έργου τους», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Εισαγγελέων.