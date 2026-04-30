Τραμπ: «Ο μεγαλύτερος βασιλιάς για μένα» – Σιωπή Καρόλου για την «αγαπημένη στιγμή» της επίσκεψης στις ΗΠΑ

Με δηλώσεις που ξεχώρισαν, αλλά και μια χαρακτηριστική αποφυγή απάντησης από τον βασιλιά Κάρολο, ολοκληρώθηκε η τετραήμερη επίσημη επίσκεψη του βρετανικού βασιλικού ζεύγους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«The greatest king» – Η δημόσια αποθέωση Τραμπ

Κατά την τελετή αποχαιρετισμού στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον Βρετανό μονάρχη, αποκαλώντας τον μπροστά στις κάμερες:

«Great king… the greatest king in my book».

Η δήλωση αυτή, σε συνδυασμό με τα χαμόγελα και τις χειραψίες μεταξύ των δύο ηγετών, επιβεβαίωσε το θετικό κλίμα που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης.

Η σιωπή Καρόλου που σχολιάστηκε

Ωστόσο, σε αντίθεση με την εξωστρέφεια του Αμερικανού προέδρου, ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να κρατήσει πιο αποστασιοποιημένη στάση, σύμφωνα με το BBC.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ποια ήταν η αγαπημένη του στιγμή από το ταξίδι, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, περιοριζόμενος σε ένα χαμόγελο, χωρίς να μπει σε δημόσιο σχολιασμό.

Η στάση αυτή ερμηνεύτηκε ως ενδεικτική της πιο συγκρατημένης και θεσμικής προσέγγισης που ακολουθεί ο ίδιος.

Επίσημος αποχαιρετισμός και επίσκεψη στο Άρλινγκτον

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με επίσημη τελετή αποχαιρετισμού στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ, με κόκκινο χαλί και φωτογραφίες μπροστά από τη νότια πρόσοψη.

Στη συνέχεια, ο βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα μετέβησαν στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όπου ο Κάρολος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τηρώντας μια μακρά παράδοση των Βρετανών μονάρχων.

Από τον Λευκό Οίκο… στην «πραγματική» Αμερική

Την τελευταία ημέρα της περιοδείας, το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε και τη μικρή πόλη Front Royal στη Βιρτζίνια, σε μια πιο χαλαρή εμφάνιση μακριά από το αυστηρό πρωτόκολλο της Ουάσινγκτον.

Εκεί, πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους για να τους υποδεχθεί, σε μια ατμόσφαιρα που περιγράφηκε ως πιο «αυθεντική» σε σχέση με τις αυστηρά ελεγχόμενες εκδηλώσεις της πρωτεύουσας.

Η επίσκεψη, σύμφωνα με αναλυτές, κύλησε όπως ακριβώς επιθυμούσε το παλάτι: με σαφή μηνύματα, χωρίς ανοιχτές εντάσεις και με διακριτική ισορροπία ανάμεσα στη διπλωματία και το συμβολισμό.

