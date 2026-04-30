Αρχίζει την Παρασκευή η αντιπυρική περίοδος – Σε ισχύ από σήμερα ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Φωτιά πυροσβέστης πυρκαγιά

Σε ισχύ από σήμερα, μια μέρα πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2026, τέθηκε από τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Η έκδοση του Χάρτη πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, αφορά την πρόβλεψη για την επόμενη ημέρα και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η οποία ξεκινά αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2026.

Όπως επισημαίνεται από την Πολιτική Προστασία, ο Χάρτης αποτελεί βασικό εργαλείο στον συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της οργάνωσης, του συντονισμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με βάση τα όσα ορίζει το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών “ΙΟΛΑΟΣ 2” (5η έκδοση)».

Μέσω του Χάρτη, οι φορείς ενημερώνονται εγκαίρως σχετικά με τις περιοχές όπου για το επόμενο 24ωρο προβλέπεται αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αντίστοιχης ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας και να αντιμετωπίσουν άμεσα και από κοινού τυχόν συμβάντα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, περιλαμβάνει συνολικά πέντε επίπεδα κινδύνου, τα οποία συνεπάγονται αντίστοιχη κλιμάκωση ετοιμότητας και λήψη μέτρων από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Τα επίπεδα κινδύνου είναι:

  • Κατηγορία 1 (Πράσινο): Χαμηλός κίνδυνος
  • Κατηγορία 2 (Μπλε): Μέτριος κίνδυνος
  • Κατηγορία 3 (Κίτρινο): Υψηλός κίνδυνος
  • Κατηγορία 4 (Πορτοκαλί): Πολύ υψηλός κίνδυνος
  • Κατηγορία 5 (Κόκκινο): Κατάσταση συναγερμού.

Όσον αφορά την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με το Χάρτη, όλη η Ελλάδα είναι «πράσινη», δηλαδή κατηγορία 1, χαμηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Από την Πολιτική Προστασία τονίζεται ότι, ο Χάρτης λειτουργεί ως σημαντικό μέσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενισχύοντας την πρόληψη μέσω της αποφυγής ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Σημειώνεται ότι πέραν της αποστολής του σε όλους τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς αναρτάται καθημερινά στον ιστότοπο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στον ιστότοπο του υπουργείου βρίσκονται, επίσης, αναρτημένες χρήσιμες οδηγίες πρόληψης και αυτοπροστασίας από δασικές πυρκαγιές.

 

 

