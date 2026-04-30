ΥΠΕΞ για τον στολίσκο «Sumud»: «Είμαστε σε συνεννόηση με το Ισραήλ για την ασφαλή αποβίβαση των επιβαινόντων στην Ελλάδα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

ΥΠΕΞ

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ).

«Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο έδαφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους» προσθέτει.

«Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις Αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών Αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές Αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες» καταλήγει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Το ΕΔΙΜΟ αλλάζει τον χάρτη της ογκολογίας στην Ελλάδα

Έχετε πάντα ανοιχτό το κινητό; Τι σας προκαλεί, σύμφωνα με έρευνα

FedHATTA: Συγκρατημένη η ταξιδιωτική κίνηση για την Πρωτομαγιά – Ποιους προορισμούς… ψηφίζουν οι εκδρομείς του τριημέρου

e-ΕΦΚΑ: Έκτακτη ενημέρωση για προσωρινή αναστολή λειτουργίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας – Ποιους αφορά

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι φάρμακα για την απώλεια βάρους ίσως μειώνουν τη συσσώρευση πρωτεϊνών που σχετίζονται με το Αλτσχ...

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
20:52 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Τζιτζικώστας στον ANT1: «Δεν υπάρχει ζήτημα έλλειψης αεροπορικών καυσίμων αυτή τη στιγμή – Απολύτως θωρακισμένη η Ελλάδα»

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος...
20:05 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατέθεσε πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπ...
19:59 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

ΠΑΣΟΚ για κυβερνητικές πηγές: Οι μάσκες έπεσαν

«Οι μάσκες έπεσαν» τονίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές και σημειώνουν ότ...
19:53 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Κυβερνητικές πηγές για Ανδρουλάκη: «Συνέχισε τον πολιτικό του κατήφορο – Κατώτερος των περιστάσεων για άλλη μία φορά»

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε τον πολιτικό του κατήφορο, και μάλιστα από το βήμα του Ελληνικο...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς