Ισραήλ: Βίντεο από το ρεσάλτο σε σκάφη του στολίσκου «Sumud» – Υπό κράτηση περίπου 175 ακτιβιστές

Σε μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ αναχαίτισε μέρος του διεθνούς στόλου «Global Sumud Flotilla», ο οποίος έπλεε προς τη Λωρίδα της Γάζας με σκοπό να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, μεταφέροντας βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές που επικαλούνται οι Times of Israel, οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν 21 από τα 58 σκάφη του στόλου κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τις ισραηλινές ακτές.

Israeli forces have intercepted around a dozen Gaza-bound aid boats from the Global Sumud Flotilla in international waters near the Greek island of Crete, more than 1,000km from Israel. Organisers call it an illegal attack on civilians in international waters. pic.twitter.com/anFDUK3f4M — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 30, 2026



Σύμφωνα με τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας, το το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό επιχείρησε σε διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με βίντεο, μέλος του «Global Sumud Flotilla» απέστειλε κατεπείγον μήνυμα προς το Ελληνική Ακτοφυλακή, ζητώντας συνδρομή και προστασία.

Στο μήνυμα αναφερόταν ότι ο στολίσκος είχε «πιθανόν περικυκλωθεί» από «άγνωστα στρατιωτικά σκάφη» σε διεθνή ύδατα (κοντά στην Κρήτη), αναφέροντας επίσης ότι «μας ακολουθούν drones για αρκετές ώρες».

A member of the Global Sumud Flotilla sent a radio message to the Greek Coast Guard requesting assistance after the flotilla was illegally surrounded in international waters – near the Greek island of Crete – by the Israeli navy. “Governments must act now to protect the flotilla… pic.twitter.com/HKnp3Hg8sY — TRT World (@trtworld) April 30, 2026



Συνολικά, κρατούνται περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερες από 30 διαφορετικές χώρες.

📌 TIMELINE – Global Sumud Flotilla near Crete 🗓️ April 29, 2026

📍 Around 58 vessels sail in international waters, hundreds of miles from Gaza 🕘 21:00 GMT – Israeli speedboats, drones approach flotilla

🕤 21:30 GMT – Forces identify themselves, order course change

🕤 21:30… pic.twitter.com/2WtkWRB5fN — Anadolu English (@anadoluagency) April 30, 2026



Τα υπόλοιπα πλοία του στόλου έλαβαν προειδοποίηση να αλλάξουν πορεία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν και αυτά αναχαίτιση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ακτιβιστές να «διασκεδάζουν πάνω στα ισραηλινά σκάφη».

Approximately 175 activists from more than 20 boats of the condom flotilla are now making their way peacefully to Israel. In the video: the activists enjoying themselves aboard Israeli vessels pic.twitter.com/0sz8kDpKLX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 30, 2026



Το ΥΠΕΞ είχε δημοσιεύσει νωρίτερα άλλο βίντεο, ισχυριζόμενο ότι βρέθηκαν «προφυλακτικά και ναρκωτικά» σε ένα από τα σκάφη.

This is the “medical aid” found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs pic.twitter.com/RKiHrGLWfw — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026

Καταγγελίες για «εγκατάλειψη» εν μέσω καταιγίδας

Οι διοργανωτές του «Global Sumud Flotilla» εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση κατά του Ισραήλ, καταγγέλλοντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις αχρήστευσαν συστηματικά τα πλοία, αφήνοντας εκατοντάδες αμάχους στο έλεος της θάλασσας.

«Αφού έσπασε τις μηχανές και κατέστρεψε τα συστήματα πλοήγησης, ο στρατός υποχώρησε – αφήνοντας σκόπιμα εκατοντάδες πολίτες εγκλωβισμένους σε σκάφη χωρίς ενέργεια και κατεστραμμένα, ακριβώς στην πορεία μιας τεράστιας επερχόμενης καταιγίδας», έγραψε η οργάνωση στο X.

Tonight, the world is witnessing the export of the Israeli military’s doctrine of engineered abandonment. In a violent raid in international waters, Israeli naval forces have intercepted, boarded, and systematically disabled various boats of the Global Sumud Flotilla. After… pic.twitter.com/lXFp6c0tzV — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 30, 2026



Πρόσθεσαν επίσης ότι «Οι επικοινωνίες με πολλαπλά σκάφη έχουν μπλοκαριστεί, διακόπτοντας την ικανότητά τους να συντονιστούν ή να εκπέμψουν σήμα για βοήθεια».

Σφοδρή αντίδραση από τον ΟΗΕ

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παλαιστινιακά εδάφη, επέκρινε έντονα την κατάσχεση των πλοίων σε διεθνή ύδατα, απευθύνοντας ερωτήματα προς την ευρωπαϊκή ηγεσία.

«Πώς στο καλό είναι δυνατόν να επιτρέπεται στο Ισραήλ να επιτίθεται και να καταλαμβάνει σκάφη σε διεθνή ύδατα, ακριβώς έξω από την Ελλάδα/Ευρώπη;» έγραψε η Αλμπανέζε.

ALARM!

How on earth is possible that Israel is allowed to assault and seize vessels in international waters just off Greece/Europe? Besides what you can think of Apartheid Israel and its genocidal leaders, this should send shock waves across Europe. Apartheid without borders. https://t.co/OELJPX9Hf8 — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) April 30, 2026



«Πέρα από όσα μπορείτε να σκεφτείτε για το Ισραήλ του Απαρτχάιντ και τους γενοκτόνους ηγέτες του, αυτό θα έπρεπε να προκαλέσει σοκ σε όλη την Ευρώπη. Απαρτχάιντ χωρίς σύνορα», πρόσθεσε.