Ισραήλ: Βίντεο από το ρεσάλτο σε σκάφη του στολίσκου «Sumud» – Υπό κράτηση περίπου 175 ακτιβιστές

Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Sumud ρεσάλτο Ισραήλ
Πηγή: Χ

Σε μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ αναχαίτισε μέρος του διεθνούς στόλου «Global Sumud Flotilla», ο οποίος έπλεε προς τη Λωρίδα της Γάζας με σκοπό να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, μεταφέροντας βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές που επικαλούνται οι Times of Israel, οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν 21 από τα 58 σκάφη του στόλου κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τις ισραηλινές ακτές.


Σύμφωνα με τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας, το το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό επιχείρησε σε διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με βίντεο, μέλος του «Global Sumud Flotilla» απέστειλε κατεπείγον μήνυμα προς το Ελληνική Ακτοφυλακή, ζητώντας συνδρομή και προστασία.

Στο μήνυμα αναφερόταν ότι ο στολίσκος είχε «πιθανόν περικυκλωθεί» από «άγνωστα στρατιωτικά σκάφη» σε διεθνή ύδατα (κοντά στην Κρήτη), αναφέροντας επίσης ότι «μας ακολουθούν drones για αρκετές ώρες».


Συνολικά, κρατούνται περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερες από 30 διαφορετικές χώρες.


Τα υπόλοιπα πλοία του στόλου έλαβαν προειδοποίηση να αλλάξουν πορεία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν και αυτά αναχαίτιση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ακτιβιστές να «διασκεδάζουν πάνω στα ισραηλινά σκάφη».


Το ΥΠΕΞ είχε δημοσιεύσει νωρίτερα άλλο βίντεο, ισχυριζόμενο ότι βρέθηκαν «προφυλακτικά και ναρκωτικά» σε ένα από τα σκάφη.

Καταγγελίες για «εγκατάλειψη» εν μέσω καταιγίδας

Οι διοργανωτές του «Global Sumud Flotilla» εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση κατά του Ισραήλ, καταγγέλλοντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις αχρήστευσαν συστηματικά τα πλοία, αφήνοντας εκατοντάδες αμάχους στο έλεος της θάλασσας.

Πηγή: globalsumudflotilla.org

«Αφού έσπασε τις μηχανές και κατέστρεψε τα συστήματα πλοήγησης, ο στρατός υποχώρησε – αφήνοντας σκόπιμα εκατοντάδες πολίτες εγκλωβισμένους σε σκάφη χωρίς ενέργεια και κατεστραμμένα, ακριβώς στην πορεία μιας τεράστιας επερχόμενης καταιγίδας», έγραψε η οργάνωση στο X.


Πρόσθεσαν επίσης ότι «Οι επικοινωνίες με πολλαπλά σκάφη έχουν μπλοκαριστεί, διακόπτοντας την ικανότητά τους να συντονιστούν ή να εκπέμψουν σήμα για βοήθεια».

Σφοδρή αντίδραση από τον ΟΗΕ

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παλαιστινιακά εδάφη, επέκρινε έντονα την κατάσχεση των πλοίων σε διεθνή ύδατα, απευθύνοντας ερωτήματα προς την ευρωπαϊκή ηγεσία.

«Πώς στο καλό είναι δυνατόν να επιτρέπεται στο Ισραήλ να επιτίθεται και να καταλαμβάνει σκάφη σε διεθνή ύδατα, ακριβώς έξω από την Ελλάδα/Ευρώπη;» έγραψε η Αλμπανέζε.


«Πέρα από όσα μπορείτε να σκεφτείτε για το Ισραήλ του Απαρτχάιντ και τους γενοκτόνους ηγέτες του, αυτό θα έπρεπε να προκαλέσει σοκ σε όλη την Ευρώπη. Απαρτχάιντ χωρίς σύνορα», πρόσθεσε.

