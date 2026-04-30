Eurostat: Στο 4,6% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

πληθωρισμός

Στο 4,6% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός της χώρας τον Απρίλιο σε ετήσια βάση από 3,4% τον Μάρτιο εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.

Όσον αφορά σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3% τον Απρίλιο από 2,6%. Υπενθυμίζεται πως από τον πρώτο μήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τον Μάρτιο ο πληθωρισμός ήταν στο 3,4% από 3,1% τον Φεβρουάριο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για άλλες χώρες της Ευρωζώνης

Τον Απρίλιο τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού που καταγράφηκαν στην Ευρωζώνη ήταν στη Βουλγαρία (6,2%), στη Κροατία (5,4%), στο Λουξεμβούργο (5,2%), στη Λιθουανία (4,9%), στη Ελλάδα (4,6%) καισ το Βέλγιο (4,3%).

Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού σημειώθηκαν στη Φινλανδία (2,3%), στη Μάλτα (2,4%) στη Γαλλία και στην Ολλανδία (2,5%).

 

Eurostat: Στο 4,6% εκτοξεύεται ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Απρίλιο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

