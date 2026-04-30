Τηλεθέαση (29/4): Πώς κινήθηκαν τα προγράμματα στην prime time ζώνη της Τετάρτης

Συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Τετάρτη 29 Απριλίου.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 23,1%, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος έρωτας» με 16,7% και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)» 15,5%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) με 15,8%, με το να «Να μ’ αγαπάς» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,7% και στην τρίτη ο αγώνας «UCL: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ» με 14,4%.
Prime Time – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|23,1%
|2
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|16,7%
|3
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)
|15,5%
|4
|ANT1
|Grand Hotel
|14,6%
|5
|MEGA
|UCL: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ
|13,9%
|6
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|11,2%
|7
|STAR
|MasterChef
|9,8%
|8
|ANT1
|Σούπερ ήρωες
|9,3%
|9
|ANT1
|Παιχνίδια εκδίκησης
|7,3%
|10
|MEGA
|Pre game
|5,5%
|11
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|3,8%
|12
|OPEN
|Ξένη ταινία: Ο καθηγητής και ο τρελός
|2,5%
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)
|15,8%
|2
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|15,7%
|3
|MEGA
|UCL: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ
|14,4%
|4
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|12,6%
|5
|STAR
|MasterChef
|12,3%
|6
|ANT1
|Σούπερ ήρωες
|11,3%
|7
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|9,1%
|8
|ANT1
|Grand Hotel
|8%
|9
|MEGA
|Pre game
|6,5%
|10
|ANT1
|Παιχνίδια εκδίκησης
|5,7%
|11
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|3%
|12
|OPEN
|Ξένη ταινία: Ο καθηγητής και ο τρελός
|2,3%