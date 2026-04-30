Τηλεθέαση (29/4): Πώς κινήθηκαν τα προγράμματα στην prime time ζώνη της Τετάρτης

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση

Συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Τετάρτη 29 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 23,1%, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος έρωτας» με 16,7% και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)» 15,5%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) με 15,8%, με το να «Να μ’ αγαπάς» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,7% και στην τρίτη ο αγώνας «UCL: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ» με 14,4%.

Prime Time – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Να μ’ αγαπάς 23,1%
2 ALPHA Άγιος έρωτας 16,7%
3 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) 15,5%
4 ANT1 Grand Hotel 14,6%
5 MEGA UCL: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 13,9%
6 ΣΚΑΪ Survivor 11,2%
7 STAR MasterChef 9,8%
8 ANT1 Σούπερ ήρωες 9,3%
9 ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 7,3%
10 MEGA Pre game 5,5%
11 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3,8%
12 OPEN Ξένη ταινία: Ο καθηγητής και ο τρελός 2,5%

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) 15,8%
2 ALPHA Να μ’ αγαπάς 15,7%
3 MEGA UCL: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 14,4%
4 ALPHA Άγιος έρωτας 12,6%
5 STAR MasterChef 12,3%
6 ANT1 Σούπερ ήρωες 11,3%
7 ΣΚΑΪ Survivor 9,1%
8 ANT1 Grand Hotel 8%
9 MEGA Pre game 6,5%
10 ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 5,7%
11 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3%
12 OPEN Ξένη ταινία: Ο καθηγητής και ο τρελός 2,3%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
MUST READ

