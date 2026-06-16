Συντριβή βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια: Οκτώ μέλη πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους

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Οκτώ μέλη πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου B-52 στην Αεροπορική Βάση Έντουαρντς, στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από τη διοίκηση της βάσης, το δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την αποστολή του αεροσκάφους ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το B-52 αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά στρατηγικά βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και παραμένει σε ενεργό υπηρεσία εδώ και δεκαετίες.

Πηγή: Reuters