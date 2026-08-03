Στο «φως» 1.500 χρόνια Ιστορίας: Πώς διασώθηκε από τα χέρια αρχαιοκαπήλων ένα σπάνιο ρωμαϊκό ψηφιδωτό

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Μια εντυπωσιακή επιτυχία κατά της αρχαιοκαπηλίας έφερε στο φως έναν ανεκτίμητο πολιτιστικό θησαυρό. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον ένα σπάνιο ρωμαϊκό ψηφιδωτό 1.500 ετών, το οποίο εντοπίστηκε κοντά στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας.

Το μοναδικής ομορφιάς εύρημα, που χρονολογείται στην Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο, διασώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της χωροφυλακής κατά των παράνομων ανασκαφών στην ιστορική περιοχή του Μαρντίν (αρχαία Μάρδη).

Το ρωμαϊκό ψηφιδωτό με παραστατικές απεικονίσεις, ηλικίας 1.500 ετών, βρέθηκε σε επιχείρηση για αρχαιότητες στην αρχαία Μάρδη.

Ένα παραστατικό ψηφιδωτό δάπεδο, το οποίο πιστεύεται ότι είναι ηλικίας περίπου 1.500 ετών, βρέθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας και των παράνομων ανασκαφών στο Μαρντίν (αρχαία Μάρδη), στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Το ψηφιδωτό, το οποίο χρονολογείται προκαταρκτικά στην Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο, ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποίησαν ομάδες της χωροφυλακής στις περιοχές του Ομερλί και του Ντερίκ.

Πώς σώθηκε ο υστερορωμαϊκός θησαυρός από τα χέρια των αρχαιοκαπήλων

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διοίκηση της Χωροφυλακής του Μαρντίν, η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την πρόληψη του παράνομου εμπορίου αρχαιολογικών αντικειμένων.

Παράλληλα με το ψηφιδωτό, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα νόμισμα, δύο δαχτυλίδια, 13 επιπλέον αντικείμενα και τρεις πολύτιμους λίθους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε επίσης ένα βιβλίο αναφοράς με τίτλο «Αρχαία Ρωμαϊκά Νομίσματα» (Ancient Roman Coins).

Οι αρχές έχουν δώσει στη δημοσιότητα μόνο περιορισμένες πληροφορίες για το ψηφιδωτό.

Οι διαστάσεις, η κατάσταση και οι απεικονίσεις του δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, ενώ οι μορφές που αναπαρίστανται στη σύνθεση δεν έχουν ταυτοποιηθεί δημοσίως.

Η περιγραφή του ευρήματος ως παραστατικού ψηφιδωτού δαπέδου υποδηλώνει ότι περιέχει αναγνωρίσιμες διακοσμητικές μορφές και όχι ένα εξολοκλήρου γεωμετρικό σχέδιο.

Θα απαιτηθεί περαιτέρω εξέταση προκειμένου να προσδιοριστεί το θέμα της παράστασης, να καθοριστεί μια ακριβέστερη χρονολόγηση και να αξιολογηθεί η καλλιτεχνική του σημασία.

Η πλούσια ιστορική κληρονομιά της περιοχής έρχεται στο φως

Τα ψηφιδωτά δάπεδα χρησιμοποιούνταν ευρέως στον ύστερο ρωμαϊκό κόσμο για τη διακόσμηση κατοικιών, επαύλεων, δημόσιων κτιρίων και θρησκευτικών οικοδομημάτων.

Τα σχέδιά τους περιλάμβαναν γεωμετρικά μοτίβα, φυτικά στοιχεία, ζώα, ανθρώπινες μορφές και μυθολογικές σκηνές.

Το Μαρντίν βρίσκεται εντός της ιστορικής πολιτισμικής ζώνης που συνδέει τη νοτιοανατολική Ανατολία με τη βόρεια Μεσοποταμία.

Η περιοχή παρέμεινε ένα σημαντικό σταυροδρόμι καθ’ όλη τη διάρκεια της ρωμαϊκής και της υστεροαρχαίας περιόδου, και οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις από την επαρχία αντανακλούν αιώνες πολιτικής, θρησκευτικής και καλλιτεχνικής αλληλεπίδρασης.

Καμία επίσημη πληροφορία δεν έχει δοθεί ακόμη σχετικά με το ακριβές σημείο εντοπισμού του ψηφιδωτού ή τον τύπο του οικοδομήματος με το οποίο ενδέχεται να συνδεόταν.

Η περιοχή που περιέχει το ψηφιδωτό μεταβιβάστηκε στη Διεύθυνση του Μουσείου του Μαρντίν για προστασία και εξέταση.

Οι επιστήμονες του μουσείου θα τεκμηριώσουν το δάπεδο και θα επιθεωρήσουν τα υπόλοιπα κατασχεθέντα υλικά για να προσδιορίσουν την αυθεντικότητα, τις χρονολογίες και την αρχαιολογική τους σημασία.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει εάν θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω αρχαιολογικές εργασίες στην τοποθεσία.

Οι δύο ύποπτοι που συνελήφθησαν σε σχέση με την επιχείρηση βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.