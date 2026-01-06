Ανακαλύφθηκε εντυπωσιακό ψηφιδωτό μωσαϊκό σε αρχαία πόλη – Το μοτίβο με τον «Κόμβο του Σολομώντα» που προστατεύει από το «κακό μάτι»

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην καρδιά της Σμύρνης, έφεραν στο φως ένα σπάνιο δωμάτιο με ψηφιδωτό στην αρχαία πόλη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσελκύει το κεντρικό μοτίβο του “Κόμβου του Σολομώντα“, το οποίο αντανακλά τις πεποιθήσεις της Ύστερης Αρχαιότητας για προστασία από το κακό μάτι και την κακοτυχία.

Σπάνια ανακάλυψη στην καρδιά της σύγχρονης Σμύρνης

Το εύρημα ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ανασκαφών στην αρχαία πόλη, η οποία βρίσκεται στον σημερινό αστικό πυρήνα της Σμύρνης, στην Τουρκία.

Οι εργασίες διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο του έργου “Κληρονομιά για το Μέλλον” του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, το οποίο στοχεύει στη διατήρηση και την ανάδειξη κομβικών αρχαιολογικών χώρων σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι ανασκαφές κατά μήκος της Βόρειας Οδού της Αγοράς, μίας από τις κύριες αρτηρίες της πόλης κατά την αρχαιότητα, αποκάλυψαν ένα ψηφιδωτό δάπεδο διαστάσεων περίπου τρία επί τέσσερα μέτρα.

Η επιφάνεια είναι διακοσμημένη με αλληλοπλεκόμενα δωδεκάπλευρα πλαίσια, ένα γεωμετρικό σχέδιο που χρησιμοποιούνταν ευρέως κατά την Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο.

Στο κέντρο του δαπέδου, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τον “Κόμβο του Σολομώντα”, ένα σύμβολο που σχηματίζεται από αλληλένδετους βρόχους και έχει εμφανιστεί σε διάφορους πολιτισμούς και εποχές.

Μια σχεδιασμένη πόλη στα πρότυπα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η ανασκαφική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Akin Ersoy του Πανεπιστημίου Κατίπ Τσελεμπί της Σμύρνης, εξήγησε ότι η Σμύρνη ήταν μια προσεκτικά σχεδιασμένη πόλη, η οποία ανοικοδομήθηκε μετά την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σήμερα, οι αρχαιολογικές εργασίες επικεντρώνονται κυρίως στην αγορά, δηλαδή τη δημόσια πλατεία, και το αρχαίο θέατρο, δύο στοιχεία που αποτελούσαν τον πυρήνα της κοινωνικής ζωής στον κλασικό κόσμο.

Σύμφωνα με τον Ersoy, το ψηφιδωτό ανήκει σε ένα κτίσμα που οικοδομήθηκε μεταξύ του 4ου και του 6ου αιώνα μ.Χ., μια περίοδο γνωστή ως Ύστερη Αρχαιότητα.

Παρόλο που οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει αν το κτίριο λειτουργούσε ως ιδιωτική κατοικία ή ως δημόσιος χώρος, η τοποθεσία του σε έναν σημαντικό δρόμο υποδηλώνει ότι έπαιζε αξιοσημείωτο ρόλο στην αστική ζωή.

Το πρώτο ψηφιδωτό δάπεδο που εντοπίζεται μετά από δεκαετίες

Ο Ersoy σημείωσε ότι, αν και μια «αίθουσα ψηφιδωτών» είχε ανακαλυφθεί στη Σμύρνη πριν από περίπου εβδομήντα χρόνια, η αποκάλυψη ενός ακόμη ψηφιδωτού δαπέδου έπειτα από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αποτέλεσε έκπληξη.

Ως εκ τούτου, ο χώρος που βρέθηκε πρόσφατα χαρακτηρίστηκε ως «δωμάτιο με ψηφιδωτό», αντανακλώντας τη συγκριτικά μικρότερη κλίμακά του σε σχέση με τις μεγάλες αίθουσες τελετών.

Το δάπεδο απεικονίζει μοτίβα φυτών και γεωμετρικά κοσμήματα, τυπικά της συγκεκριμένης εποχής. Ωστόσο, ο “Κόμβος του Σολομώντα” στο κέντρο του ξεχωρίζει ως το πιο σημαίνον στοιχείο του σχεδίου.

Ένα αρχαίο σύμβολο που φυλάει από το κακό μάτι

Η ανασκαφική ομάδα ερμηνεύει τον «Κόμβο του Σολομώντα» ως ένα προστατευτικό σύμβολο.

Στην αρχαιότητα, πίστευαν ότι τέτοια μοτίβα απωθούσαν τον φθόνο, προστάτευαν από τη ζήλια και τα επιβλαβή βλέμματα, αυτό που σήμερα αναφέρεται συχνά ως «κακό μάτι» (βασκανία).

Ο Ersoy εξήγησε ότι τα προστατευτικά σύμβολα τοποθετούνταν συνήθως σε εισόδους ή σε δάπεδα για να προστατεύουν τόσο τον χώρο όσο και τους χρήστες του.

Γύρω από τον κεντρικό κόμβο, εντοπίστηκαν επίσης μικρά σταυροειδή σύμβολα.

Αυτά τα στοιχεία αντανακλούν μια διακοσμητική παράδοση που αργότερα συνδέθηκε με τις μονοθεϊστικές θρησκείες, ενώ εξακολουθούσαν να φέρουν παλαιότερες συμβολικές σημασίες.

Ως σύνολο, τα μοτίβα υποδηλώνουν ένα σύνθετο σύστημα πεποιθήσεων που αποσκοπεί στην πνευματική προστασία και όχι στην απλή διακόσμηση.

Επαναχρησιμοποίηση σχεδόν 1.500 χρόνια αργότερα

Μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές του ευρήματος είναι οι αποδείξεις ότι το δωμάτιο με το ψηφιδωτό επαναχρησιμοποιήθηκε κατά τον 19ο αιώνα.

Ο Ersoy δήλωσε ότι κτίρια που συνδέονταν με ένα μη μουσουλμανικό νοσοκομείο ή γειτονικές κατοικίες οικοδομήθηκαν απευθείας πάνω στο αρχαίο δάπεδο.

Ίχνη επιχρίσματος (σοβά) τοίχων πάνω στο ψηφιδωτό δείχνουν ότι το σχέδιο αποκαλύφθηκε, εκτιμήθηκε και στη συνέχεια ενσωματώθηκε σε μεταγενέστερες κατασκευές.

Αυτή η επαναχρησιμοποίηση υποδηλώνει ότι το ψηφιδωτό δάπεδο παρέμεινε ορατό και λειτουργικό για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την αρχαιότητα, παρατείνοντας τη “ζωή” του για πολλούς αιώνες

Επέκταση των ανασκαφών

Καθώς οι εργασίες στον χώρο συνεχίζονται, οι αρχαιολόγοι αναμένουν ότι η περιοχή της ανασκαφής θα διευρυνθεί εντός του 2026.

Ο Ersoy ανέφερε ότι η επέκταση της ανασκαφής θα μπορούσε να φέρει στο φως επιπλέον δωμάτια ή κτίσματα, προσφέροντας μια ευρύτερη εικόνα της καθημερινής ζωής στη Σμύρνη της Ύστερης Αρχαιότητας.