Εύβοια: Σύγκρουση Ι.Χ. με αγροτικό στα Ψαχνά – Σοβαρά τραυματίας 60χρονός οδηγός που είχε έρθει για την κηδεία του αδερφού του

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

Ένα τραγικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 26/5 στην Εύβοια όταν αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, ο ένας εκ των οποίων, ο 60χρονος οδηγός, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Χαλκίδας.

Το τροχαίο συνέβη στο δρόμο Ψαχνών – Πολιτικών στο ύψος του εργοστασίου Παλίρροια, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 60χρονος άνδρας που ήταν μαζί με την κόρη του διεμβολίστηκε από ένα αγροτικό που επιχείρησε να βγει. Το αποτέλεσμα ήταν το Ι.Χ. να αναποδογυρίσει δύο φορές τούμπα πριν καταλήξει σε χωράφι.

Από τους δύο επιβαίνοντες που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας τραυματίστηκε πιο σοβαρά ο 60χρονος.

Ο πολυτραυματίας που από την πρώτη στιγμή επισημάναμε την σοβαρότητα της κατάστασής του μεταφέρθηκε μετά από πολύωρη εγχείρηση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Χαλκίδας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ο άτυχος άνδρας είχε έρθει στα Ψαχνά για την κηδεία του αδερφού του σήμερα και επέστρεφε στο σπίτι του.

Στο σημείο έφτασε άμεσα και η αστυνομία.

Πηγή: evia online

