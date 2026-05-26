Χολαργός: «Ελάτε γρήγορα, ο σύζυγός μου με απειλεί με πιστόλι» – Το κίνητρο που όπλισε το χέρι του 57χρονου και τι ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές

Τρόμος στον Χολαργό. Από διαμέρισμα της οδού Ξανθίππου ακούγονται φωνές και ουρλιαχτά. Δευτερόλεπτα αργότερα ακολουθούν δύο πυροβολισμοί. Μία γυναίκα αιμόφυρτη βγαίνει στον δρόμο και καλεί σε βοήθεια. Ο σύζυγός της, ένας 57χρονος πρώην πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, την πυροβολεί στο πόδι και στη συνέχεια βάζει τέλος στη ζωή του.

Η 53χρονη γυναίκα κατάφερε να βγει από το διαμέρισμα και να κατέβει στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου ζήτησε βοήθεια από τους γείτονες.

Οι γείτονες ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και απέκλεισαν την περιοχή. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και εφάρμοσαν τουρνικέ στο τραυματισμένο πόδι της, προκειμένου να περιορίσουν την αιμορραγία. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο την μετέφερε στο νοσοκομείο.

Λίγο πριν από τους πυροβολισμούς, η 53χρονη φέρεται να είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία και να είχε καταγγείλει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τις πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερε ότι ο σύζυγός της την απειλούσε μέσα στο σπίτι με πιστόλι.

«Σας παρακαλώ, ελάτε γρήγορα, τσακωνόμαστε και ο σύζυγός μου με απειλεί στο σπίτι με ένα πιστόλι».

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανό κίνητρο του 57χρονου ήταν η ζήλια. Πρόσωπο που φέρεται να γνώριζε το ζευγάρι είχε αντιληφθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι η σχέση τους παρουσίαζε προβλήματα το τελευταίο διάστημα.

Το ζευγάρι φέρεται να ήταν μαζί από τα φοιτητικά του χρόνια

Ο 57χρονος ήταν απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας και είχε τον βαθμό του αντισμηνάρχου. Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως εκπαιδευτής πιλότων σε ιδιωτική σχολή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας είχε ιδιαίτερη αγάπη για τα αεροπλάνα και είχε παραιτηθεί όταν μετατέθηκε σε θέση γραφείου, καθώς δεν μπορούσε πλέον να πετά.

Η 53χρονη είναι γνωστή ενδοκρινολόγος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε σπουδάσει στην Πάτρα, είχε κάνει την πρακτική της στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» και στη συνέχεια είχε ανοίξει το δικό της ιατρείο.

Το ζευγάρι φέρεται να ήταν μαζί από τα φοιτητικά του χρόνια και να έμενε στο συγκεκριμένο σπίτι από τότε που παντρεύτηκε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο σύζυγοι ήταν μέλη σκοπευτικού συλλόγου και φέρεται να διέθεταν νόμιμα όπλα ίδιου τύπου.

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι δραματικές επικοινωνίες των αστυνομικών που έσπευσαν το βράδυ της Δευτέρας (25/5) στην πολυκατοικία στον Χολαργό, όπου ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για περιστατικό με πυροβολισμούς στο συγκεκριμένο σπίτι, στις 23:05. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο είδαν την 53χρονη, τραυματισμένη στο πόδι, στην πυλωτή της πολυκατοικίας, αλλά δεν γνώριζαν τι θα αντικρίσουν στο διαμέρισμα του ζευγαριού.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» μετέδωσε τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις επικοινωνίες των αστυνομικών με το Κέντρο της Άμεσης Δράσης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Στους διαλόγους καταγράφεται η αγωνία των αστυνομικών, η επιχείρηση προσέγγισης με απόλυτη προσοχή, αλλά και οι πληροφορίες ότι ο δράστης ενδέχεται να είχε αυτοτραυματιστεί.

«Είστε στην οικία; Ποιος άλλος έχει φτάσει; Μια εικόνα για το Κέντρο παράκληση, για το πού είναι ο δράστης και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή» ακούγεται ένας λέει ένας αστυνομικός από το Κέντρο της Άμεσης Δράστης, την ώρα που οι συνάδελφοί του τον ενημερώνουν πως έχουν ανέβει στην οικία και αναζητούν τον δράστη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μεταδίδεται η πληροφορία πως ο άνδρας πιθανόν βρίσκεται στο σπίτι του, ενώ το Κέντρο ενημερώνει ότι καταφθάνει ομάδα ΟΠΚΕ. «Δεν θα ενεργήσουμε μόνοι μας, επιχείρηση μέσα στην οικία. Θα τον καλέσουμε μόνο να βγει έξω», ακούγεται χαρακτηριστικά.

Η ένταση κορυφώνεται όταν οι αστυνομικοί αναφέρουν πως έχουν εισέλθει στο σπίτι, αλλά δεν μπορούν να διαπιστώσουν αν ο δράστης κρατά ακόμα όπλο. Λίγο αργότερα, επιβεβαιώνεται ο τραυματισμός του άνδρα. «Πιθανόν ο δράστης να έχει αυτοτραυματιστεί», «Έχουμε μπει στο σπίτι, Κέντρο να ξέρετε, δεν μπορούμε να δούμε αν έχει το όπλο στο χέρι του», ακούγεται στους διαλόγους.

«Είμαστε σε κάλυψη», λέει αστυνομικός, ενώ ακολουθεί η πληροφορία ότι στο σπίτι υπήρχαν δύο νόμιμα 9άρια όπλα, καθώς – σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν – «και οι δύο κάνουν σκοποβολή».

«Έχει τραυματιστεί και πυροβοληθεί στο κεφάλι», ακούγεται να λέει αστυνομικός προς το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αμέσως δίνεται εντολή «δεν ακουμπάμε τίποτα, δεν αγγίζουμε τίποτα».

Tα πρώτα λόγια της 53χρονης στους αστυνομικούς

Τους λόγους που ώθησαν τον 57χρονο να πυροβολήσει την σύζυγό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, το βράδυ της Δευτέρας (25/5) στον Χολαργό, προσπαθούν να εντοπίσουν οι Aρχές που ερευνούν την υπόθεση, αναμένοντας και τη στιγμή που η γυναίκα θα είναι σε θέση να δώσει κατάθεση, ώστε να πέσει φως στο κίνητρο του δράστη και αυτόχειρα.

Η 53χρονη πήρε εξιτήριο σήμερα το πρωί από το νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί τραυματισμένη στο πόδι από τα πυρά του συζύγου της. Μόλις το επιτρέψει η κατάστασή της, αναμένεται να δώσει κατάθεση για τα όσα συνέβησαν χθες το βράδυ στο διαμέρισμά τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega τα πρώτα λόγια που είπε η γυναίκα στους αστυνομικούς ήταν ότι «ήρθε, με πυροβόλησε και στη συνέχεια έφυγε πάνω στο σπίτι». Όπως είπε, άκουσε και εκείνη τον θόρυβο, αλλά δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς συνέβη.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, μέσα σε λίγα λεπτά, ο 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια χρησιμοποίησε το ίδιο όπλο και έβαλε τέλος στη ζωή του. Αυτόπτες μάρτυρες λένε πως άκουσαν έναν δυνατό κρότο και στη συνέχεια φωνές για βοήθεια. Αμέσως μετά, όπως λένε, ακούστηκε ένας δεύτερος πυροβολισμός. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν την 53χρονη γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη στο πόδι, ενώ πίσω από την κλειστή πόρτα του διαμερίσματος εντόπισαν νεκρό και τον 57χρονο σύζυγό της.

Ο αυτόχειρας ήταν πρώην πιλότος στην Πολεμική Αεροπορία, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια εργάστηκε ιδιωτικά ως εκπαιδευτής νέων πιλότων. Η 53χρονη σύζυγός του, είναι ενδοκρινολόγος.

Τι αποκαλύπτει ο κουμπάρος του ζευγαριού

Οι γείτονες του ζευγαριού δηλώνουν συγκλονισμένοι. «Τους γνωρίζαμε πολλά χρόνια. Δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα να γίνει και είμαστε πολύ σοκαρισμένοι. Ήταν παντρεμένοι 25 χρόνια. Εδώ μένανε. Έμεναν οι γονείς της κοπέλας πιο πριν», λέει γειτόνισσα του ζευγαριού.

Ο κουμπάρος τους μίλησε στην εκπομπή Livenews, αναφέροντας πως ο 57χρονος συνταξιούχος πιλότος δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα. Θυμάται, όμως, μία ερώτηση που του είχε κάνει στο παρελθόν και τότε ίσως δεν αξιολόγησε σωστά. «Είναι ένας άνθρωπος διάνοια, δεν ισχύει τίποτα απ’ ότι ακούγεται. Ούτε ψυχολογικά είχε, ούτε τίποτα. Μιλάγαμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, δεν φαινόταν ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Τις τελευταίες ημέρες με είχε ρωτήσει “αν χωρίσουμε ποιου το μέρος θα πάρεις;”».

«Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, νόμιζα ότι έπεσε κάποιος από κάποια σκάλα. Τρόμαξα. Ακούσαμε πράγματα να πέφτουν και μετά την ομιλία της κοπέλας που ζητούσε βοήθεια, απευθυνόταν στην αστυνομία. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Είχαμε ανοιχτή τηλεόραση. Μέχρι να καταλάβουμε ήρθε η αστυνομία», λέει η γειτόνισσα του ζευγαριού και προσθέτει: «Ήταν σοβαροί άνθρωποι, αξιοπρεπείς, μορφωμένοι και να τσακώνονταν δεν έδιναν δικαιώματα στη γειτονιά. Όλα τα ζευγάρια τσακώνονται. Εμείς πάντως δεν είχαμε αντιληφθεί ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Μας ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι».

«Πρόκειται για σοβαρούς και ήσυχους ανθρώπους, δεν γνώριζα καν τη φωνή τους», λέει ένας άλλος γείτονας του ζευγαριού.

Σύμφωνα πάντως με άτομα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, η γυναίκα το τελευταίο διάστημα δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της.

Η μαρτυρία συναδέλφου του 57χρονου

Ένας συνάδελφος του 57χρονου ανέφερε ότι την Κυριακή μίλησαν οι δυο τους και έδειχνε μια χαρά, ενώ συζήτησαν να βγουν έξω μαζί με τις γυναίκες τους.

«Ο άνθρωπος ήταν ένας αξιόλογος εκπαιδευτής σε εμάς, ήταν σοβαρός. Τελευταία φορά την Κυριακή που μιλούσαμε δεν διαπίστωσα να υπάρχει κάτι… Την Κυριακή πλάκα κάναμε και μάλιστα συζητούσαμε να βγούμε με τις γυναίκες μας έξω, γιατί είχαμε καιρό να βρεθούμε», λέει ο 57χρονος.

«Του είχε ανακοινωθεί ότι θα σταματήσει τις πτήσεις»

Σύμφωνα με ανθρώπους από το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, υπήρξαν κάποιες εκρήξεις ζήλιας από την πλευρά του 57χρονου το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, δεν προκύπτει η 53χρονη να είχε καταγγείλει τον σύζυγό της στο αστυνομικό τμήμα.

Πριν από κάποιο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε ανακοινωθεί στον 57χρονο ότι θα έπρεπε να σταματήσει τις πτήσεις, εκείνος το δέχτηκε αλλά πιθανολογείται ότι ήταν κάτι που του στοίχισε. Σε αυτό το στοιχείο φαίνεται πως έχουν εστιάσει και οι Aρχές.

Τόσο ο 57χρονος όσο και η 53χρονη ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί τη νόμιμη κατοχή των όπλων που εντοπίστηκαν από τις Αρχές.