Χολαργός: «Αν χωρίσουμε ποιου το μέρος θα πάρεις;» – Η μαρτυρία κουμπάρου του ζευγαριού και τα πρώτα λόγια της 53χρονης στους αστυνομικούς

Τους λόγους που ώθησαν τον 57χρονο να πυροβολήσει την σύζυγό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, το βράδυ της Δευτέρας (25/5) στον Χολαργό, προσπαθούν να εντοπίσουν οι Aρχές που ερευνούν την υπόθεση, αναμένοντας και τη στιγμή που η γυναίκα θα είναι σε θέση να δώσει κατάθεση, ώστε να πέσει φως στο κίνητρο του δράστη και αυτόχειρα.

Η 53χρονη πήρε εξιτήριο σήμερα το πρωί από το νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί τραυματισμένη στο πόδι από τα πυρά του συζύγου της. Μόλις το επιτρέψει η κατάστασή της, αναμένεται να δώσει κατάθεση για τα όσα συνέβησαν χθες το βράδυ στο διαμέρισμά τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega τα πρώτα λόγια που είπε η γυναίκα στους αστυνομικούς ήταν ότι «ήρθε, με πυροβόλησε και στη συνέχεια έφυγε πάνω στο σπίτι». Όπως είπε, άκουσε και εκείνη τον θόρυβο, αλλά δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς συνέβη.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, μέσα σε λίγα λεπτά, ο 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια χρησιμοποίησε το ίδιο όπλο και έβαλε τέλος στη ζωή του. Αυτόπτες μάρτυρες λένε πως άκουσαν έναν δυνατό κρότο και στη συνέχεια φωνές για βοήθεια. Αμέσως μετά, όπως λένε, ακούστηκε ένας δεύτερος πυροβολισμός. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν την 53χρονη γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη στο πόδι, ενώ πίσω από την κλειστή πόρτα του διαμερίσματος εντόπισαν νεκρό και τον 57χρονο σύζυγό της.

Ο αυτόχειρας ήταν πρώην πιλότος στην Πολεμική Αεροπορία, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια εργάστηκε ιδιωτικά ως εκπαιδευτής νέων πιλότων. Η 53χρονη σύζυγός του, είναι ενδοκρινολόγος.

Τι αποκαλύπτει ο κουμπάρος του ζευγαριού

Οι γείτονες του ζευγαριού δηλώνουν συγκλονισμένοι. «Τους γνωρίζαμε πολλά χρόνια. Δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα να γίνει και είμαστε πολύ σοκαρισμένοι. Ήταν παντρεμένοι 25 χρόνια. Εδώ μένανε. Έμεναν οι γονείς της κοπέλας πιο πριν», λέει γειτόνισσα του ζευγαριού.

Ο κουμπάρος τους μίλησε στην εκπομπή Livenews, αναφέροντας πως ο 57χρονος συνταξιούχος πιλότος δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα. Θυμάται, όμως, μία ερώτηση που του είχε κάνει στο παρελθόν και τότε ίσως δεν αξιολόγησε σωστά. «Είναι ένας άνθρωπος διάνοια, δεν ισχύει τίποτα απ’ ότι ακούγεται. Ούτε ψυχολογικά είχε, ούτε τίποτα. Μιλάγαμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, δεν φαινόταν ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Τις τελευταίες ημέρες με είχε ρωτήσει “αν χωρίσουμε ποιου το μέρος θα πάρεις;”».

«Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, νόμιζα ότι έπεσε κάποιος από κάποια σκάλα. Τρόμαξα. Ακούσαμε πράγματα να πέφτουν και μετά την ομιλία της κοπέλας που ζητούσε βοήθεια, απευθυνόταν στην αστυνομία. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Είχαμε ανοιχτή τηλεόραση. Μέχρι να καταλάβουμε ήρθε η αστυνομία», λέει η γειτόνισσα του ζευγαριού και προσθέτει: «Ήταν σοβαροί άνθρωποι, αξιοπρεπείς, μορφωμένοι και να τσακώνονταν δεν έδιναν δικαιώματα στη γειτονιά. Όλα τα ζευγάρια τσακώνονται. Εμείς πάντως δεν είχαμε αντιληφθεί ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Μας ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι».

«Πρόκειται για σοβαρούς και ήσυχους ανθρώπους, δεν γνώριζα καν τη φωνή τους», λέει ένας άλλος γείτονας του ζευγαριού.

Σύμφωνα πάντως με άτομα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, η γυναίκα το τελευταίο διάστημα δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της.

Η μαρτυρία συναδέλφου του 57χρονου

Ένας συνάδελφος του 57χρονου ανέφερε ότι την Κυριακή μίλησαν οι δυο τους και έδειχνε μια χαρά, ενώ συζήτησαν να βγουν έξω μαζί με τις γυναίκες τους.

«Ο άνθρωπος ήταν ένας αξιόλογος εκπαιδευτής σε εμάς, ήταν σοβαρός. Τελευταία φορά την Κυριακή που μιλούσαμε δεν διαπίστωσα να υπάρχει κάτι… Την Κυριακή πλάκα κάναμε και μάλιστα συζητούσαμε να βγούμε με τις γυναίκες μας έξω, γιατί είχαμε καιρό να βρεθούμε», λέει ο 57χρονος.

«Του είχε ανακοινωθεί ότι θα σταματήσει τις πτήσεις»

Σύμφωνα με ανθρώπους από το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, υπήρξαν κάποιες εκρήξεις ζήλιας από την πλευρά του 57χρονου το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, δεν προκύπτει η 53χρονη να είχε καταγγείλει τον σύζυγό της στο αστυνομικό τμήμα.

Πριν από κάποιο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε ανακοινωθεί στον 57χρονο ότι θα έπρεπε να σταματήσει τις πτήσεις, εκείνος το δέχτηκε αλλά πιθανολογείται ότι ήταν κάτι που του στοίχισε. Σε αυτό το στοιχείο φαίνεται πως έχουν εστιάσει και οι Aρχές.

Τόσο ο 57χρονος όσο και η 53χρονη ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί τη νόμιμη κατοχή των όπλων που εντοπίστηκαν από τις Αρχές.