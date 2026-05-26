Κρήτη: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 35χρονη έπειτα από ατύχημα με το πατίνι της

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Ηλεκτρικό Πατίνι
Νέο σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Αμμουδάρα στην Κρήτη, με μια γυναίκα περίπου 35 ετών να τραυματίζεται βαριά στο κεφάλι μετά την πτώση της στο οδόστρωμα.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ την υπόθεση διερευνά η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, περίπου στις 15.00, γυναίκα ηλικίας περίπου 35 ετών τραυματίστηκε σοβαρά όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού που οδηγούσε και έπεσε στο οδόστρωμα.

Η γυναίκα φέρεται να χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 35χρονη αντιμετωπίζει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάστασή της.

 

