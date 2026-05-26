Τραγωδία στην Πρέβεζα: 35χρονη μητέρα έπεσε από τον 3ο όροφο και σκοτώθηκε

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, Περιπολικό
Η κοινωνία της Πρέβεζας αλλά και των γύρω περιοχών θρηνεί τον θάνατο μίας 32χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, αφήνοντας πίσω της μια απαρηγόρητη οικογένεια και δύο ανήλικα που θα πρέπει πλέον να μεγαλώσουν μόνα τους.

Όπως μετέδωσε το kanalakinews.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης. Ξαφνικά, η 32χρονη βρέθηκε στο κενό από το διαμέρισμά της, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες. Πάντως, ήταν μόνη της στο σπίτι τη στιγμή της πτώσης.

Η αναστάτωση και ο πανικός που επικράτησαν στους δρόμους της Πρέβεζας ήταν πρωτόγνωρα. Οι κάτοικοι έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες βλέποντας τη γυναίκα στο έδαφος, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Η διακομιδή της στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας έγινε με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων για να φτάσει ταχύτερα, όμως η κατάστασή της ήταν μη αναστρέψιμη. Οι γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για μια ήσυχη γυναίκα και εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την κατάληξη αυτή.

Την ίδια στιγμή, το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας διενεργεί προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του συμβάντος, προσπαθώντας να δώσει απαντήσεις.

