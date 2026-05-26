Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης οι παρουσιαστές της εκδήλωσης για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – «Ήρθε επιτέλους η ώρα η πολιτική πυξίδα να δείξει προς την Ιθάκη»

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης ανέλαβαν να παρουσιάσουν την εκδήλωση στο Θησείο για την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Αλέξης Τσίπρας: Η παρουσίαση του νέου κόμματος στο Θησείο

«Ήρθε επιτέλους η ώρα για να τελειώσει η Οδύσσεια της χώρας και η πολιτική πυξίδα να δείξει προς την Ιθάκη, την επιστροφή της δημοκρατίας και της ελπίδας», είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης, ενώ η Μαριάννα Τουμασάτου σημείωσε:

«Για να ξηλωθεί το επιτελικό κράτος των αρίστων και να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ» και τόνισε αμέσως μετά:

«Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε έλα να την ανακοινώσεις», είπε καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα.

Σημειώνεται ότι οι δύο καλλιτέχνες έκαναν μία σύντομη εισαγωγή στο τι θα ακολουθήσει, ως προς τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, ενώ υπήρξε και αιχμή – αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού.

Αναφέρθηκαν σε περιστέρια, καθώς η κα Καρυστιανού είχε συμπεριλάβει ένα περιστέρι σε βίντεο πριν από την ανακοίνωση του κόμματός της, ενώ η Μαριάννα Τουμασάτου διερωτήθηκε ρητορικά:

«Σκέφτομαι μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε».

