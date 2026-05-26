Ρωσία: Πουλά σχεδόν το ένα τέταρτο της «Αεροφλότ» για να καλύψει τις «τρύπες» στον προϋπολογισμό του Πούτιν

Οι ρωσικές Αρχές σχεδιάζουν για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα να πουλήσουν μεγάλο πακέτο μετοχών κρατικής εταιρείας, προκειμένου να ενισχύσουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, ο οποίος κατέγραψε έλλειμμα 5,8 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων (περίπου 65 δισεκατομμύρια ευρώ) τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους.

Την Παρασκευή, η ρωσική κρατική υπηρεσία διαχείρισης περιουσίας ανακοίνωσε την επιλογή διοργανωτή για την πώληση του 23,76% των μετοχών της «Αεροφλότ», του εθνικού αερομεταφορέα της Ρωσίας, τον οποίο χρησιμοποιούν κάθε χρόνο περισσότεροι από 50 εκατομμύρια επιβάτες.

Στο «σφυρί» το ένα τρίτο του κρατικού πακέτου

Προς πώληση τίθεται περίπου το ένα τρίτο του κρατικού πακέτου της «Αεροφλότ», το οποίο αντιστοιχεί συνολικά στο 73,8% των μετοχών της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ρωσικής υπηρεσίας, οι μετοχές θα πωληθούν μέσω του χρηματιστηρίου, όπου ήδη διαπραγματεύεται το 25% των μετοχών της εταιρείας. Το υπόλοιπο ποσοστό, 1,2%, ανήκει στην ίδια την «Αεροφλότ», ενώ ακόμη 0,0001% βρίσκεται στα χέρια της διοίκησης.

Από την πώληση αυτή, το ρωσικό κράτος μπορεί να εισπράξει περίπου 45 δισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 520 εκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με υπολογισμούς των «The Moscow Times» με βάση στοιχεία του Χρηματιστηρίου της Μόσχας.

Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της «Αεροφλότ» στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 22ας Μαΐου ανερχόταν σε 187 δισεκατομμύρια ρούβλια, δηλαδή περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το έλλειμμα έχει ήδη ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο

Τα έσοδα από την ιδιωτικοποίηση θα κατευθυνθούν στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, ο οποίος για το 2026 έχει προβλεφθεί με έλλειμμα 3,8 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων.

Ωστόσο, μέχρι τα τέλη Απριλίου, η πραγματική «τρύπα» στα κρατικά ταμεία είχε ήδη ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο κατά περισσότερο από 1,5 φορά.

Τους επόμενους μήνες, ο ρωσικός προϋπολογισμός αναμένεται να ενισχυθεί από τα αυξημένα έσοδα λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου, που μπορεί να φτάσουν έως και το 1 τρισεκατομμύριο ρούβλια τον μήνα.

Παράλληλα όμως, πρόβλημα δημιουργούν τα φορολογικά έσοδα από μη ενεργειακούς τομείς της οικονομίας, η οποία εμφανίζει πτώση για πρώτη φορά από το 2023.

«Ψαλίδι» στις προβλέψεις ανάπτυξης

Τον Μάιο, η ρωσική κυβέρνηση μείωσε στο ένα τρίτο την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2026, περιορίζοντάς την στο 0,4%.

Αυτό σημαίνει αντίστοιχη μείωση της φορολογικής βάσης και απώλειες μη πετρελαϊκών και μη φυσικού αερίου εσόδων ύψους 300 έως 700 δισεκατομμυρίων ρουβλίων μέσα στη χρονιά, εκτιμά ο οικονομολόγος Ντμίτρι Πολεβόι.