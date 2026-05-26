Ρωσία: Ο πρόεδρος της βουλής απειλεί το Κίεβο με χρήση όπλων μαζικής καταστροφής και κατηγορεί τον Έλον Μασκ

Ο πρόεδρος της ρωσικής Κρατικής Δούμας, Βιατσεσλάβ Βολοντίν, απείλησε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά της Ουκρανίας, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον αμάχων σε ρωσικό έδαφος ή σε περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο, σύμφωνα με το ρωσικό Interfax.

«Όλα αυτά θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν να χρησιμοποιήσουμε ένα όπλο που δεν αφήνει κανένα ίχνος πίσω του», δήλωσε ο Βολοντίν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ρωσικής Βουλής, προσθέτοντας: «Δεν πρέπει όμως να αφήσουμε την κατάσταση να φτάσει εκεί».

Η επίθεση στο Σταρομπίλσκ και οι απειλές για αντίποινα

Αφορμή για τις δηλώσεις αποτέλεσε η επίθεση με drone σε φοιτητική εστία στο Σταρομπίλσκ, στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή του Λουγκάνσκ.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι σκοτώθηκαν 21 άμαχοι, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ η Ουκρανία ανέφερε πως στόχος της επιχείρησης ήταν ρωσική μονάδα χειριστών drones.

Ο Βολοντίν χαρακτήρισε την επίθεση «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας χωρίς παραγραφή» και απέδωσε προσωπικά την ευθύνη στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους συνεργάτες του.

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για αντίποινα και την Κυριακή οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας και τους νέους πυραύλους μέσου βεληνεκούς «Ορέσνικ». Το Κίεβο δέχθηκε ιδιαίτερα σφοδρά πλήγματα.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ προειδοποίησε επίσης ότι αναμένονται νέες επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ ο Σεργκέι Λαβρόφ φέρεται να ενημέρωσε σχετικά και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στο στόχαστρο ο Έλον Μασκ

Κατά την ίδια συνεδρίαση, ο Βολοντίν επιτέθηκε και σε αμερικανικές εταιρείες που παρέχουν δορυφορικές υπηρεσίες στην Ουκρανία, κατονομάζοντας τον Έλον Μασκ.

«Ο Ίλον Μασκ πρέπει να καταλάβει ότι οι δορυφόροι του χρησιμοποιούνται για τη δολοφονία παιδιών. Η αξιοσέβαστη εικόνα του δεν συνάδει με όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα», δήλωσε.

Ο πρόεδρος της Δούμας ζήτησε επίσης από Ευρωπαίους βουλευτές «που έχουν έστω και μια σταγόνα συνείδησης» να σταματήσουν να βοηθούν «τρομοκράτες», ενώ κάλεσε να λογοδοτήσουν όσοι έδωσαν εντολές ή συμμετείχαν στην επίθεση στο Σταρομπίλσκ.

Οι Ρώσοι βουλευτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, ενώ η επιτροπή διεθνών υποθέσεων της Δούμας έλαβε εντολή να ετοιμάσει επίσημη έκκληση προς τα κοινοβούλια άλλων χωρών σχετικά με το περιστατικό.