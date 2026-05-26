Roland Garros: Ο καύσωνας δοκιμάζει παίκτες και θεατές – Διεκόπη αγώνας για ball girl που παραλίγο να λιποθυμήσει

Ο καύσωνας στο Παρίσι δημιούργησε δύσκολες συνθήκες στο Roland Garros, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν παίκτες, θεατές και εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις του γαλλικού Open.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα πρώτου γύρου ανάμεσα στον Αντρέι Ρούμπλεφ και τον Ιγνάσιο Μπούσε, μια ball girl άρχισε να παραπατά λόγω της έντονης ζέστης και η διαιτητής διέκοψε την αναμέτρηση για λίγα λεπτά. Η νεαρή κάθισε σε καρέκλα, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε υποβασταζόμενη από το γήπεδο, ενώ οι θεατές την χειροκρότησαν. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Η ζέστη επηρέασε και τους αθλητές. Ο Ρούμπλεφ και ο Μπούσε πήραν ιατρικά τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, σε αγώνα που διήρκεσε 3 ώρες και 39 λεπτά και ολοκληρώθηκε με νίκη του Ρώσου σε τέσσερα σετ. Ο Μπούσε έλαβε φροντίδα, ενώ στο μπουκάλι του νερού του προστέθηκαν άλατα και μέταλλα. Λίγο αργότερα, θεραπεία έλαβε και ο Ρούμπλεφ.

Οι διοργανωτές προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες με μέτρα δροσισμού. Εργαζόμενοι έστρεψαν λάστιχα με νερό προς τις εξέδρες, ενώ οι θεατές δέχθηκαν ψεκασμούς κατά τη διάρκεια του αγώνα του Θανάση Κοκκινάκη με τον Τέρενς Ατμάν.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας επικράτησε με 3-2 σετ και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο.

Ο Κάσπερ Ρουντ αντιμετώπισε επίσης σημαντικά προβλήματα στη νίκη του με 3-2 επί του Ρομάν Σαφιούλιν. Ο Νορβηγός χρησιμοποίησε νερό και παγωμένες πετσέτες στις αλλαγές πλευρών, προκειμένου να μειώσει τη θερμοκρασία του σώματός του. Σύμφωνα με το BBC, ο Ρουντ δήλωσε ότι ένιωθε πως περπατούσε «σαν ζόμπι» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Casper Ruud w dzisiejszym meczu z Romanem Safiullinem przeżywał istne katusze z powodu, a jakże, warunków pogodowych 🌡️ Ostatecznie Norweg wygrał kuriozalnych warunkach. Po pięciu setach, w którym każdy kolejny był zupełnie inny od poprzedniego 🎢#RolandGarros #RG2026 pic.twitter.com/I9Y57kzfmP — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) May 25, 2026

«Όπως γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή επικρατεί ένας μικρός καύσωνας και αυτό μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει προβλήματα. Ένιωθα σαν να είχα πάθει μια μορφή θερμοπληξίας.

Είχα βιώσει κάτι παρόμοιο πριν από μερικά χρόνια, όταν έπαιζα στην Ουάσιγκτον, και αναγκάστηκα να αποσυρθώ στο τρίτο σετ επειδή ένιωθα έτσι. Αυτή είναι η μόνη φορά που είχα την ίδια αίσθηση με αυτή που είχα σήμερα στο τέταρτο σετ, όπου ένιωθα κατά διαστήματα πραγματικά ζαλισμένος, πολύ κουρασμένος και περπατούσα σχεδόν σαν ζόμπι.

Ευτυχώς, ήμουν ακόμα μπροστά με 2-1 και επέτρεψα στον εαυτό μου να μειώσει λίγο την ένταση, για να κατεβάσω τον σφυγμό και τη θερμοκρασία του σώματός μου όσο το δυνατόν περισσότερο στο τέταρτο σετ, για να δω αν υπήρχε κάποια πιθανότητα να τελειώσω στο πέμπτο και να έχω λίγη επιπλέον ενέργεια. Ευτυχώς, αυτό τελικά δούλεψε», είπε ο Κάσπερ Ρουντ μετά τη νίκη του επί του Σαφιούλιν.

Η έντονη ζέστη προκάλεσε προβλήματα και σε άλλους αγώνες. Ο Καναδός Γκάμπριελ Ντιαλό ανέφερε ότι η θερμοκρασία αποτέλεσε τον βασικό λόγο για την αποχώρησή του από την αναμέτρηση με τον Τζέιμς Ντάκγουορθ. Παράλληλα, εικόνες από το τουρνουά δείχνουν παίκτες να βρέχουν συνεχώς το πρόσωπό τους και να χρησιμοποιούν πάγο στον λαιμό τους στις αλλαγές.

Το Météo-France ανέφερε ότι 352 γαλλικές πόλεις κατέγραψαν τη Δευτέρα τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί ποτέ τον Μάιο. Παράλληλα, 31 από τα 96 διοικητικά διαμερίσματα της Γαλλίας τέθηκαν σε «συναγερμό υψηλών θερμοκρασιών» έως την Τρίτη.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε το φαινόμενο «πρόωρο, αξιοσημείωτο και μακράς διάρκειας» και επισήμανε ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στο Παρίσι, ο υδράργυρος έφτασε τους 33 βαθμούς Κελσίου τις πρώτες ημέρες της διοργάνωσης, ενώ η αίσθηση της ζέστης ήταν ακόμη υψηλότερη λόγω της υγρασίας και της έντονης ηλιοφάνειας.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η θερμοκρασία μπορεί να προσεγγίσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση της ζέστης να φτάνει ακόμη και τους 39 βαθμούς. Το ιστορικό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για τον Μάιο στο Παρίσι παραμένει οι 34,8 βαθμοί Κελσίου, που είχαν καταγραφεί στις 29 Μαΐου 1944.

Το Roland Garros βρίσκεται σε εξέλιξη από την Κυριακή 24 Μαΐου, με τις συνθήκες να δυσκολεύουν τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων στα χωμάτινα γήπεδα. Στο τουρνουά συμμετέχουν και οι Έλληνες τενίστες Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη, ενώ οι διοργανωτές παρακολουθούν την εξέλιξη του καύσωνα κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας.