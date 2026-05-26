Κύμα καύσωνα «χτυπά» την Ευρώπη: 7 νεκροί στη Γαλλία, «τροπικές νύχτες» στην Ισπανία, ρεκόρ θερμοκρασιών στη Βρετανία

Κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες στην Ευρώπη. Στη Γαλλία έχουν ήδη αναφερθεί 7 θάνατοι.

Ένας λεγόμενος «θόλος θερμότητας» (heat dome) θερμού αέρα από τη βόρεια Αφρική, ο οποίος έχει εγκλωβιστεί κάτω από ένα σύστημα υψηλής πίεσης πάνω από τη δυτική Ευρώπη, κρύβεται πίσω από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες συνήθως δεν εμφανίζονται πριν από την καρδιά του καλοκαιριού, μεταδίδει το δίκτυο RTE.

Πρωτοφανές κύμα καύσωνα στη Γαλλία

Το κύμα καύσωνα, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει θερμοκρασίες-ρεκόρ σε ολόκληρη τη Γαλλία, αναμενόταν να ενταθεί την Τρίτη, με οκτώ διαμερίσματα στη δυτική Γαλλία να τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μέσα στον μήνα Μάιο.

Οι υψηλές θερμοκρασίες της Δευτέρας ώθησαν πολλούς ανθρώπους στις παραλίες της χώρας για να δροσιστούν. Η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo-France ανέφερε ότι για τη Γαλλία συνολικά, «η Δευτέρα ήταν η πιο θερμή ημέρα που έχει καταγραφεί για τον μήνα Μάιο από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις».

Η υπηρεσία σημείωσε ότι αναμένονταν μέγιστες θερμοκρασίες από 33°C έως 36°C σε διάφορες περιφέρειες, προσθέτοντας ότι αυτό το κύμα ζέστης είναι πιθανό να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η πρωτεύουσα, το Παρίσι, κατέγραψε το Σάββατο την πρώτη θερμοκρασία άνω των 30°C για φέτος, αγγίζοντας τους 31,9°C.



Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Γαλλίας, Μοντ Μπρεζόν, ανέφερε στο TF1 το πρωί της Τρίτης επτά θανάτους «που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα» με το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες.

Ανέφερε «τουλάχιστον πέντε πνιγμούς» και θανάτους «κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων», προσθέτοντας ότι «όλα αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν στο τέλος του κύματος».

Το Γραφείο της Μπρεζόν, δήλωσε στο AFP ότι τα περιστατικά πνιγμών σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας, από τη Λυών στα νοτιοανατολικά μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, πρόκειται να πραγματοποιήσει συνάντηση με αρμόδιους υπουργούς για να εξετάσει την προετοιμασία της κυβέρνησης ενόψει του καύσωνα.

Την Κυριακή, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα δρόμου 10 χιλιομέτρων στο Παρίσι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ ακόμη 10 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση μετά από έναν αγώνα στο προάστιο Μεζόν-Αλφόρ της πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η αποπνικτική ζέστη επηρέασε και τους λάτρεις του τένις που παρακολουθούσαν το τουρνουά Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι.

Σε κλοιό ακραίου καύσωνα Ισπανία και Πορτογαλία

Η Ισπανία και η Πορτογαλία αναμένεται να βιώσουν τις πιο ακραίες συνθήκες ζέστης αυτή την εβδομάδα, με περιοχές της Πορτογαλίας να αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες που θα αγγίξουν σχεδόν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ισπανία, η μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) προειδοποίησε για εκτεταμένες τροπικές νύχτες στα νοτιοδυτικά ξεκινώντας από την Τετάρτη και προβλέπει κορύφωση μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής με μέγιστες θερμοκρασίες 36-38°C.

➡️El máximo de temperaturas se espera entre miércoles y viernes con máximas generalizadas de 36-38ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, que localmente podrían llegar a 40ºC. ➡️A partir del miércoles: noches tropicales generalizadas en el suroeste peninsular.

H Aemet προειδοποίησε ότι οι «εξαιρετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες» θα συνεχιστούν σε ολόκληρη τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με εξαίρεση τα Κανάρια Νησιά, που βρίσκονται στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Αφρικής.

Μέτρα προστασίας στην Ιταλία

Εν τω μεταξύ, στην περιφέρεια Λάτσιο της Ιταλίας, η οποία περιλαμβάνει τη Ρώμη, θεσπίστηκαν τη Δευτέρα κανονισμοί που περιορίζουν τις εργασίες που συνεπάγονται παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μεταξύ 12:30 μ.μ. και 4:00 μ.μ.

Ο κανόνας αυτός, ο οποίος ίσχυε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πέρυσι στις 30 Μαΐου.

«Εξαιρετική ζέστη» και θερμοκρασίες ρεκόρ στη Βρετανία

Οι θερμοκρασίες αυξάνονται εδώ και αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα να ξεπεράσουν τους 30°C στη Βρετανία ήδη από τη Δευτέρα.

Ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 34,8°C για πρώτη φορά τη Δευτέρα στους Κήπους Kew, το βοτανικό πάρκο που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Αυτό ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ για τον Μάιο, που είχε σημειωθεί το 1944, κατά 2°C, και είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 17 ή 18°C.

«Τέτοια ζέστη θα ήταν ίσως αναμενόμενη στο Ηνωμένο Βασίλειο στα μέσα του καλοκαιριού», επεσήμανε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προσθέτοντας ότι αναμένει παρόμοιες θερμοκρασίες την Τρίτη, προτού υποχωρήσουν ξανά στους περίπου 20°C μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η Ιρλανδία γνώρισε επίσης θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Μάιο, φτάνοντας τους 28,8°C στο νότο.