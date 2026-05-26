Ιράν: «Πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Ντόχα ανακοίνωσε ο Γκαλιμπάφ – Οι ΗΠΑ «απέτυχαν» στον Κόλπο

Θετικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ εκπέμπει η Τεχεράνη, μετά την κρίσιμη επίσκεψη της ιρανικής διπλωματικής αποστολής στο Κατάρ, την ίδια ώρα που η Ουάσινγκτον κρατά χαμηλά τον πήχη για την άμεση επίτευξη συμφωνίας και η ιρανική ηγεσία ζητά τη ριζική αναθεώρηση των αμυντικών δομών της χώρας.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, χαρακτήρισε την επίσκεψή του στο Κατάρ «συνολικά καλή», προσθέτοντας ότι αυτή οδήγησε σε πρόοδο στις συνομιλίες του Ιράν με τις ΗΠΑ.

Όπως εξήγησε ο Καλιμπάφ, η επίσκεψη είχε ως στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τρόπο εφαρμογής των απαιτήσεων του Ιράν σχετικά με τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία.

Η ιρανική αντιπροσωπεία -στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο Γκαλιμπάφ και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Αμπντολνάσερ Χεματί– βρέθηκε στη Ντόχα το βράδυ της Δευτέρας, προκειμένου να συζητήσει τα ακανθώδη ζητήματα μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του σχεδόν τρίμηνου πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος κλυδωνίζει την παγκόσμια οικονομία.

Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα μόλις λίγες ώρες πριν ο αμερικανικός στρατός ανακοινώσει πλήγματα «αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν.

Αναμονή από την Ουάσινγκτον

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιώντας επίσκεψη στην Τζαϊπούρ της Ινδίας την Τρίτη, επιβεβαίωσε τις επαφές αλλά συνέστησε υπομονή.

«Υπήρξαν κάποιες συνομιλίες σε εξέλιξη στο Κατάρ σήμερα, οπότε θα δούμε αν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση πέρα-δώθε σχετικά με τη συγκεκριμένη διατύπωση στο αρχικό έγγραφο, οπότε θα χρειαστούν μερικές ημέρες. Ο πρόεδρος [ Τραμπ] έχει εκφράσει την επιθυμία του να την κάνει [τη συμφωνία]. Είτε θα κάνει μια καλή συμφωνία είτε καμία συμφωνία».

Πεζεσκιάν: «Αποτυχία της Αμερικής στον Κόλπο» και αμυντική αναβάθμιση

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους στρατιωτικούς διοικητές της χώρας, αμφισβητώντας ευθέως τον ρόλο των ΗΠΑ στην ασφάλεια της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού προεδρικού γραφείου, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι χώρες της περιοχής κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στον Κόλπο «απέτυχε να διασφαλίσει τη διαρκή ασφάλειά τους» και ότι «το να βασίζεσαι στην Αμερική για την ασφάλεια ήταν μια εξωπραγματική και αναποτελεσματική αντίληψη».



Παράλληλα, ο Ιρανός Πρόεδρος ζήτησε τη ριζική αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της αμυντικής δομής της χώρας, προειδοποιώντας ότι «ο εχθρός έχει αποκτήσει νέες τεχνολογίες και εργαλεία».

Για τον λόγο αυτό, σημείωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να επιδιώξουν «το τεχνολογικό πλεονέκτημα και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων» μέσω της μεγαλύτερης αξιοποίησης των πανεπιστημίων, των επιστημονικών κέντρων και των εταιρειών που βασίζονται στη γνώση.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πεζεσκιάν εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα στρατεύματα για τη στάση τους. «Αυτή η επαγγελματική, υπεύθυνη προσέγγιση –βασισμένη στα εθνικά συμφέροντα– θεωρείται πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για τη χώρα και το σύστημα», τόνισε.