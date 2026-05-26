Λονδίνο: 32χρονος έκλεψε τυρί, μπήκε κάτω από λεωφορείο και επιτέθηκε σε αστυνομικούς – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άκρως… αλλόκοτο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει τη στιγμή που ένας άνδρας κυλιέται κάτω από ένα λεωφορείο, αφού προηγουμένως είχε κλέψει τυρί από ένα κατάστημα Co-op στο Λονδίνο.

Ο 32χρονος δράστης, αφού άρχισε να πετάει τα κλοπιμαία στους αστυνομικούς από την κρυψώνα του, συνελήφθη και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή και επίθεση.

Η κλοπή και η καταδίωξη

Σύμφωνα με τη βρετανική The Sun, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Γουόλθαμστοου του Λονδίνου.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον άνδρα να γεμίζει την τσάντα του με συσκευασίες τσένταρ της γνωστής μάρκας Cathedral City.

Καθώς ο άνδρας -που ταυτοποιήθηκε ως ο Νέιθαν Ουίλιαμς– έβγαινε από το κατάστημα κρατώντας παράλληλα και ένα μπουκάλι κρασί στο χέρι του, άρχισε να περπατά κατά μήκος της Forest Road, κατευθυνόμενος προς ένα διώροφο λεωφορείο.

Εκείνη τη στιγμή, ένας υπάλληλος του καταστήματος παρατήρησε έναν αστυνομικό που περιπολούσε στον δρόμο και του έκανε σήμα, καταγγέλλοντας την κλοπή.

Όταν οι αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας (Met) πλησίασαν τον Ουίλιαμς, εκείνος έκανε μια απροσδόκητη κίνηση: μπήκε κάτω από το μπροστινό μέρος ενός λεωφορείου, αφήνοντας τους ένστολους να τον κοιτάζουν με απόλυτη σύγχυση.

Στη συνέχεια, ο δράστης ξεκίνησε να εκσφενδονίζει τα κλεμμένα τυριά κατά των αστυνομικών από το κάτω μέρος του οχήματος.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να αρπάξουν τον Ουίλιαμς και να τον ακινητοποιήσουν μόλις βγήκε από το λεωφορείο, ενώ στο σημείο έφτασαν γρήγορα και άλλοι συνάδελφοί τους για να βοηθήσουν.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο Ουίλιαμς φέρεται να «επιτέθηκε» και να κακοποίησε έναν εργαζόμενο στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στον δράστη απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κλοπή από κατάστημα και για επίθεση σε εργαζόμενο υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης, ενώ οδηγήθηκε για να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Τέιμς.