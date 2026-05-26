Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι εκλογές θα φέρουν θεαματική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό – Η προσπάθεια του 2015 «προδόθηκε από μέσα»

Τη θέση ότι δεν έχει τίποτα να μετανιώσει από τη συμμετοχή της στην περίοδο της «πρώτης φοράς Αριστερά» εξέφρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια εκείνη «προδόθηκε από μέσα», ενώ εκτίμησε ότι το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει ριζικά μετά τις επόμενες εκλογές.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε οτι «δεν έχω κάτι που να με κάνει ούτε να ντρέπομαι, ούτε να μετανιώνω γιατί υπηρέτησα αυτά τα οποία πίστευα και πιστεύω και υπηρετώ μέχρι σήμερα», τονίζοντας ότι αν η προσπάθεια για «κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και κοινωνικό κράτος δικαίου» δεν είχε υπονομευθεί εσωτερικά, «θα είχε ευδοκιμήσει». Μίλησε για «μια μεγάλη προδοσία που έγινε σε βάρος της κοινωνίας και των πολιτών», επισημαίνοντας ότι βασικό δίδαγμα είναι πως μια τέτοια προσπάθεια «δεν πρέπει να προδοθεί από μέσα» και να προσέχεις με ποιους συμπράττεις για να μην πατήσεις «σάπιο σανίδι».

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει ήδη πέσει» και «προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στην εξουσία», εκφράζοντας αμφιβολία για το αν μπορεί να ανακόψει την πορεία αυτή. Παράλληλα, δήλωσε ότι η ίδια δεν κάνει προβλέψεις ως «Πυθία», αλλά εκτιμά ότι σύντομα θα γίνουν εκλογές.

Η «Πλεύση Ελευθερίας» είναι ένα κίνημα υπεράσπισης της κοινωνίας

Αναφερόμενη στην πολιτική ταυτότητα της Πλεύσης Ελευθερίας, υπογράμμισε ότι πρόκειται για «ένα κίνημα και μια προσπάθεια υπεράσπισης της κοινωνίας», που επιδιώκει να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Όπως είπε, η ανάληψη κυβερνητικής ευθύνης προϋποθέτει «σκληρή δουλειά στην αντιπολίτευση» και ουσιαστική υπεράσπιση των πολιτών «απέναντι στις εξουσίες που αυθαιρετούν».

Η ίδια εκτίμησε ότι οι επόμενες εκλογές θα έχουν «θεαματικό αποτύπωμα» και ότι «η επόμενη μέρα θα έχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό». Άσκησε, δε, έντονη κριτική στη λειτουργία της Βουλής, κάνοντας λόγο για «μια κατάσταση άδειας Βουλής», που – όπως είπε – δεν είναι «ούτε κανονικό, ούτε δημοκρατικό, ούτε σωστό». Επιπλέον, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απουσιάζει από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ενώ σημείωσε πως η Πλεύση Ελευθερίας «κοπιάζει καθημερινά απέναντι σε μια κυβερνητική πλειοψηφία που είναι εκκωφαντικά απούσα». Αξίζει να σημειωθεί πως για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής εξέφρασε τις αμφιβολίες ακόμη και για την είσοδο στη Βουλή του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι το κόμμα της ασκεί «την πιο ουσιαστική, την πιο παρούσα, την πιο δυναμική αντιπολίτευση», φέρνοντας όπως σημείωσε την κυβέρνηση να «απαντήσει και να απολογηθεί» για σοβαρές υποθέσεις, όπως τα Τέμπη και οι υποκλοπές.

Αναφέρθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι, αν και άσκησε τα δικαιώματά του στην υπόθεση των υποκλοπών, υπήρξαν καθυστερήσεις σε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που «τελικά κατατέθηκαν».

«Ο κ. Τζαβέλλας οφείλει να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή – Θα υποβάλουμε νέο αίτημα για να προσαχθεί βιαίως»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, υποστηρίζοντας ότι «οφείλει να δώσει εξηγήσεις» για την υπόθεση των υποκλοπών και ζητώντας την παρουσία του στη Βουλή και πως «δεν μπορεί να επικαλείται διάκριση των εξουσιών». Τέλος, αποκάλυψε πως «εμείς θα υποβάλουμε νέο αίτημα προκειμένου να προσαχθεί βιαίως ο κ. Τζαβέλλας» και πρόσθεσε πως και άλλα κόμματα θα καταθέσουν ανάλογο αίτημα, ελπίζοντας πως θα κάνει το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ.

Για τη Δικαιοσύνη

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρότεινε ριζικές αλλαγές στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης, με εισαγωγή «λαϊκού παράγοντα» και ενόρκων σε περισσότερες διαδικασίες, επισημαίνοντας ότι υπάρχει «τεράστιο πρόβλημα» στη δικαστική λειτουργία και καταγγέλλοντας φαινόμενα διαπλοκής.

Για την υπόθεση των Τεμπών

Για την υπόθεση των Τεμπών, έκανε λόγο για «μεθόδευση» και κατακερματισμό της δικογραφίας, καταγγέλλοντας ότι επιχειρείται περιορισμός των ευθυνών σε μικρό αριθμό κατηγορουμένων. Υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση «ουσιαστικά υπερασπίζεται τους κατηγορούμενους», ενώ έκανε λόγο για ακατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής της δίκης χαρακτηρίζοντας εντελώς ακατάλληλη την αίθουσα.

Τέλος, αναφέρθηκε σε προσωπικές δικαστικές αντιπαραθέσεις, τονίζοντας ότι επιθυμεί να κριθούν όλες οι υποθέσεις από τη Δικαιοσύνη, ενώ κατήγγειλε «σοβαρές ενδείξεις παρακρατικής λειτουργίας». Υπερασπίστηκε, επίσης, τη δημοσιοποίηση βίντεο που όπως σημείωσε η κα Κωνσταντοπούλου καταδεικνύει πιέσεις σε δικαστικούς λειτουργούς, κάνοντας λόγο για «σκάνδαλο στη δικαστική λειτουργία» που σχετίζεται με την υπόθεση των Τεμπών.

πηγή: ΕΡΤ