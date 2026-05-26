Θεσσαλονίκη: 17 συλλήψεις στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ η ζημία

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για υπόθεση παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επιχείρηση αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, των Σερρών και της Αθήνας, ενώ το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τις Αρχές.

