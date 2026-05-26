Άραξος: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω μηχανικής βλάβης

Αναστάτωση σημειώθηκε χθες (25/5) το απόγευμα στο αεροδρόμιο στον Άραξο, όταν αεροσκάφος που πραγματοποιούσε πτήση από το Ηράκλειο με προορισμό το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, παρουσίασε μηχανική βλάβη κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο πιλότος ενημέρωσε άμεσα τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου του Αράξου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου κινητοποιήθηκαν άμεσα και τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής έκβαση της διαδικασίας.

Τελικά, το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα στον Άραξο, ενώ δεν υπήρχαν τραυματισμοί. Ο πιλότος και οι τρεις Ισραηλινοί επιβάτες, είναι καλά στην υγεία τους.

Το αεροσκάφος αναμένεται να ελεγχθεί από τεχνικούς, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της μηχανικής βλάβης που προκάλεσε την έκτακτη προσγείωση.