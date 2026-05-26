Δεσποτόπουλος στον Realfm 97,8: Δεν θα εκπλαγώ αν δω την Τουρκία να ανακηρύσσει παράνομη ΑΟΖ – Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο των ήρεμων νερών

Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τα ελληνοτουρκικά, με αφορμή και τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις μίλησε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Θα πρέπει να βρεθεί γρήγορα μια έξοδος από την κρίση, διότι κανείς από τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, δεν αντέχει να τραβήξει αυτή η κατάσταση επί μακρόν. Είναι λογικό, όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση, να έχουμε κλιμάκωση των εντάσεων κάθε τόσο. Δεν είναι μια γραμμική, ευθεία διαδικασία, η διαπραγμάτευση. Υπάρχει ελπίδα ότι σύντομα θα έχουμε μια διευθέτηση, τουλάχιστον να φύγουμε από αυτή τη βαριά σκιά του πολέμου. Είναι δύσκολη όμως η εξίσωση και νομίζω ότι το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά αν θα δεχτεί το Ιράν -και ποια πλευρά του Ιράν είναι επίσης ένα ερώτημα- να παραδώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εκεί είναι, νομίζω, το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί είναι όλη η βάση διαπραγμάτευσης» τόνισε ο κ. Δεσποτόπουλος.

«Μόνο η Ρωσία κερδίζει αυτή τη στιγμή από την κρίση στη Μέση Ανατολή»

Ερωτηθείς εάν είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει τελικά συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για λήξη του πολέμου, είπε: «Είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μια καθαρή ειρήνη, ούτε βέβαια ανεξέλεγκτη γενίκευση. Είμαστε σε μια ενδιάμεση φάση. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος, αυτό λένε και οι δύο πλευρές. Από την άλλη όμως είδαμε και σήμερα ότι οι Ιρανοί προσπάθησαν -κατά τους Αμερικανούς- να προχωρήσουν σε νέα τοποθέτηση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, με τους Αμερικανούς και πάλι να αντεπιτίθενται. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες παρά μια αισιοδοξία που υπάρχει, στη λογική ότι κανείς μα κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν κερδίζει αυτή τη στιγμή από αυτή την κατάσταση. Μόνο η Ρωσία φαίνεται ότι κερδίζει αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίζει ακόμα περισσότερο».

«Δεν θα εκπλαγώ αν δω την Τουρκία να ανακηρύσσει παράνομη ΑΟΖ»

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, με αφορμή την τελευταία εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο, την τρίτη που σημειώνεται εντός του 2026, σχολίασε ότι οι «Τούρκοι μας δείχνουν με κάθε τρόπο ότι αντιδρούν στις ενέργειες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η Αθήνα, τις καθόλα νόμιμες ενέργειες. Να οριοθετείς για παράδειγμα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή ευθύνης σου ή το να παραχωρήσεις οικόπεδα οριοθετημένα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη δική σου, είναι απολύτως νόμιμες ενέργειες και δεν θα έπρεπε να προκαλούν την αντίδραση της Τουρκίας, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα κακό γείτονα».

«Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο των ήρεμων νερών, όπως τη λέγαμε, και πάμε νομίζω σε μια νέα περίοδο η οποία δεν θα είναι όπως παλαιότερα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε -τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο -την καθημερινή ένταση που είχαμε με την Τουρκία, όταν υπήρχαν καθημερινά υπερπτήσεις και παραβιάσεις. Σίγουρα όμως θα φύγουμε από την απόλυτη ηρεμία επί του πεδίου. Στην διπλωματία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Δεν θα εκπλαγώ αν το επόμενο διάστημα δω την Τουρκία να ανακηρύσσει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, παράνομη προφανώς, στη λογική της Γαλάζιας Πατρίδας» συμπλήρωσε.

«Μπορεί να κάνει ανακήρυξη, δεν μπορεί να κάνει οριοθέτηση. Για να αποκτήσει δικαιώματα θα πρέπει να οριοθετήσει με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος, από κοινού δηλαδή, λόγω της απόστασης, που είναι μικρή. Αλλά μιλάμε για την Τουρκία η οποία γράφει στα παλαιά υποδήματά το Διεθνές Δίκαιο. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα» συνέχισε ο κ. Δεσποτόπουλος.

«Όσο προχωρούν τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, τόσο πιο πολύ θα βρυχάται η Τουρκία»

Ερωτηθείς εάν ανησυχεί ότι μπορεί να δούμε ένα θερμό επεισόδιο το καλοκαίρι στο Αιγαίο, σημείωσε: «Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν, έχοντας και πάλι για παράδειγμα ένα Όρουτς Ρέις να προσπαθεί να διεξάγει έρευνες ή τέλος πάντων να κυκλοφορεί στο Αιγαίο. Νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε μικρά επεισόδια και διπλωματική ένταση, προκειμένου να μας υπενθυμίζουν τις διεκδικήσεις τους και να μας απειλούν. Η Τουρκία θέλει να ετεροπροσδιοριζόμαστε, θέλει δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε, να μας θυμίζει γιατί είναι εκεί και μας απειλεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση αρκετά θερμή, ώστε να βγει ο στόλος των δύο χωρών, σαν αυτό που ζήσαμε με το Όρουτς Ρέις».

«Παρόλα αυτά όμως, φεύγουμε από αυτή την ανέφελη ανάπαυλα και μπαίνουμε σε μια περίοδο πιο τεταμένη. Όσο προχωρούν τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, τόσο πιο πολύ θα βρυχάται η Τουρκία» κατέληξε ο κ. Δεσποτόπουλος.