Τραϊάνα Ανανία: Εγώ βλέπω οράματα, θα ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social;

Ελένη Φλισκουνάκη

Τραϊάνα Ανανία
Την Τραϊάνα Ανανία συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών, σε εκδήλωση. Στη διάρκεια των δηλώσεών της, μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει στη ζωή της ο διαλογισμός, ενώ ρωτήθηκε και για τα σχόλια που της έχουν κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή πράγματα που έχει πει δημοσίως.

Ανάμεσα σε άλλα, η Τραϊάνα Ανανία εξομολογήθηκε πως: «Ο διαλογισμός με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να είναι καλά αυτά τα εργαλεία, που τα έχουμε και μπορούμε να επιβιώνουμε».

Σε άλλο σημείο, εξήγησε ότι: «Όταν η ψυχή ζορίζεται, το σώμα νοσεί. Αυτό είναι και η ασθένεια, όχι σθένος δηλαδή. Οπότε όταν εκτίθεσαι σε περιβάλλοντα, τα οποία δεν ταιριάζουν με τις αξίες σου, τις ηθικές, και τον προορισμό της ψυχής σου, το σώμα νοσεί».

Όταν η Τραϊάνα Ανανία ρωτήθηκε για τα σχόλια που μπορεί να της κάνουν στα social media, ύστερα από δηλώσεις της, απάντησε πως: «Εγώ αγάπη μου βλέπω οράματα, θα ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social;».

