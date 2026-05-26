Τραϊάνα Ανανία: Εγώ βλέπω οράματα, θα ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social;

Την Τραϊάνα Ανανία συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών, σε εκδήλωση. Στη διάρκεια των δηλώσεών της, μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει στη ζωή της ο διαλογισμός, ενώ ρωτήθηκε και για τα σχόλια που της έχουν κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή πράγματα που έχει πει δημοσίως.

Ανάμεσα σε άλλα, η Τραϊάνα Ανανία εξομολογήθηκε πως: «Ο διαλογισμός με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να είναι καλά αυτά τα εργαλεία, που τα έχουμε και μπορούμε να επιβιώνουμε».

Σε άλλο σημείο, εξήγησε ότι: «Όταν η ψυχή ζορίζεται, το σώμα νοσεί. Αυτό είναι και η ασθένεια, όχι σθένος δηλαδή. Οπότε όταν εκτίθεσαι σε περιβάλλοντα, τα οποία δεν ταιριάζουν με τις αξίες σου, τις ηθικές, και τον προορισμό της ψυχής σου, το σώμα νοσεί».

Όταν η Τραϊάνα Ανανία ρωτήθηκε για τα σχόλια που μπορεί να της κάνουν στα social media, ύστερα από δηλώσεις της, απάντησε πως: «Εγώ αγάπη μου βλέπω οράματα, θα ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social;».