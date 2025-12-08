Τραϊάνα Ανανία: Εδώ δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε τον μήνα, θα παντρευτούμε κιόλας;

Σύνοψη από το

  • Η Τραϊάνα Ανανία έκανε δηλώσεις για την προσωπική της ζωή και μια πρόσφατη μετακόμιση που έφερε «μεγάλη ταραχή» στη ζωή της.
  • Η ηθοποιός τόνισε πως το επόμενο βήμα είναι να μπορεί κανείς να μείνει μόνος στο σπίτι και όχι η συγκατοίκηση, την οποία χαρακτήρισε «βήμα αδυναμίας».
  • Σχετικά με το ενδεχόμενο γάμου, η Ανανία δήλωσε πως «Εδώ δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε το μήνα, θα παντρευτούμε κιόλας;», επισημαίνοντας το μεγάλο κόστος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ανανία

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Τραϊάνα Ανανία, η οποία απάντησε και για την προσωπική της ζωή.

Επιστήμονες έκαναν μία απροσδόκητη ανακάλυψη για τα βρύα – Η μυστική δύναμη των μικροσκοπικών φυτών που μπορεί να βοηθήσει στην εξιχνίαση εγκλημάτων

«Τώρα που φεύγει το 2025, έχω αφήσει τα πάντα πίσω, γιατί έκανα και μια μετακόμιση τώρα, έτσι ξαφνικά. Οπότε, έχει γίνει μεγάλη ταραχή στη ζωή μου», είπε αρχικά η Τραϊάνα Ανανία. Όταν ρωτήθηκε εάν έκανε μόνη της την μετακόμιση, απάντησε: «Πώς με κόβεις; Με κόβεις να συγκατοικώ; Το επόμενο βήμα είναι η συγκατοίκηση; Δεν θα το έλεγα, αγαπητέ μου! Το επόμενο βήμα είναι να μπορείς να μείνεις με τον εαυτό σου μόνος στο σπίτι και να μην χρειάζεσαι κανέναν. Η συγκατοίκηση είναι βήμα αδυναμίας και όχι δύναμης.

Ερωτηθείσα αν θα παντρευόταν ποτέ, είπε: «Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Εδώ δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε το μήνα, θα παντρευτούμε κιόλας; Είναι μεγάλο το κόστος του γάμου».

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – «Από τα Δεδομένα στην Καινοτομία: Η νέα αρχιτεκτονική στο φάρμακο»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» -Η νέα αρχιτεκτονική φαρμάκου στην Ελλάδα

Πρωτοποριακή τεχνολογία αξονικής τομογραφίας στην Ελλάδα-Μια νέα εποχή στην απεικόνιση

Μεταναστευτικό: Έρχεται νέο πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – «Από τα Δεδομένα στην Καινοτομία: Η νέα αρχιτεκτονική στο φάρμακο»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:37 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Μάριος Καπότσης για Κόνι Μεταξά: «Αν με ενοχλεί κάτι θα το πω σε εκείνη, όχι δημόσια – Δεν μιλάμε»

Πρόσφατα, η Κόνι Μεταξά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Fipster στο κανάλι του στο Youtube,...
15:30 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Κώστας Τουρνάς: Η ατάκα για τις πολυβιταμίνες, τον Διονύση Τσακνή και…τους ηλικιωμένους

Συνέντευξη στην κάμερα του Happy Day παραχώρησε ο Κώστας Τουρνάς, με αφορμή τις live εμφανίσει...
14:52 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Θεοφάνους: Γιατί δεν πήγε στη φωταγώγηση του χριστουγεννιατικού δέντρου στο Ναύπλιο – Τι απαντά για την αμοιβή του

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook προχώρησε ο Γιώργος Θεοφ...
13:47 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Βασίλης Σκουλάς: «Ο πρώτος που χόρευε έπεσε νεκρός στην πίστα» – Η εμφάνιση που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη του

Αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία, αλλά και την πρώτη του επαφή με τη μουσική και την κρητ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα