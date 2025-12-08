Τραϊάνα Ανανία: Εδώ δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε τον μήνα, θα παντρευτούμε κιόλας;

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Τραϊάνα Ανανία, η οποία απάντησε και για την προσωπική της ζωή.

«Τώρα που φεύγει το 2025, έχω αφήσει τα πάντα πίσω, γιατί έκανα και μια μετακόμιση τώρα, έτσι ξαφνικά. Οπότε, έχει γίνει μεγάλη ταραχή στη ζωή μου», είπε αρχικά η Τραϊάνα Ανανία. Όταν ρωτήθηκε εάν έκανε μόνη της την μετακόμιση, απάντησε: «Πώς με κόβεις; Με κόβεις να συγκατοικώ; Το επόμενο βήμα είναι η συγκατοίκηση; Δεν θα το έλεγα, αγαπητέ μου! Το επόμενο βήμα είναι να μπορείς να μείνεις με τον εαυτό σου μόνος στο σπίτι και να μην χρειάζεσαι κανέναν. Η συγκατοίκηση είναι βήμα αδυναμίας και όχι δύναμης.

Ερωτηθείσα αν θα παντρευόταν ποτέ, είπε: «Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Εδώ δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε το μήνα, θα παντρευτούμε κιόλας; Είναι μεγάλο το κόστος του γάμου».