Κωνσταντίνος Καζάκος: «Δεν βλέπω τη μητέρα μου στο πρόσωπο της κόρης μου»

Σε βραδινή εκδήλωση συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών τον Κωνσταντίνο Καζάκο. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, στη διάρκεια των δηλώσεών του, μίλησε για την κόρη του και συνάδελφό του, Τζένη Καζάκου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Κωνσταντίνος Καζάκος είπε ότι: «Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω την κόρη μου στην σκηνή, ως θεατής. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει νομίζω η Τζένη. Αυτό δεν μπορώ να το λέω εγώ τώρα, θα το πει ο υπόλοιπος κόσμος. Για εμένα ναι, είναι καταπληκτική».

«Όχι, δεν βλέπω τη μητέρα μου στο πρόσωπο της κόρης μου. Βλέπω το πρόσωπο της κόρης μου! Είναι κάτι πολύ λογικό, το να παίξουν στην ίδια παράσταση η κόρη μου με την μητέρα της. Εγώ έχω παίξει με τον πατέρα μου πολλές φορές και ήταν εξαιρετική η συνεργασία και καταπληκτικό και για εμάς που παίζαμε. Περιμένω και εγώ να το ζήσω με την κόρη αυτό», συνέχισε ο αγαπημένος καλλιτέχνης.

