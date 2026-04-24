LIVE: 56η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Συμπληρώνοντας 56 ημέρες από την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά τεταμένο, με τη διπλωματία και τις στρατιωτικές απειλές να βαδίζουν σε παράλληλα μονοπάτια. Ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν παράταση της εκεχειρίας στον Λίβανο, το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο για επανέναρξη των επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 09:09 24/04/26

    Λίβανος: Η παράταση της εκεχειρίας ως «τεστ επιρροής» του Τραμπ στον Νετανιάχου – Η παράμετρος του Ιράν

    – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για ακόμη τρεις εβδομάδες.

    – Ο Τραμπ εξέπληξε με την ελπίδα για μια ειρηνευτική συμφωνία εντός του έτους μεταξύ των δύο χωρών, θέτοντας ως όρο για μόνιμη εκεχειρία με το Ιράν να σταματήσει τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ.

    – Παρά το θετικό κλίμα στην Ουάσιγκτον, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εύθραυστη, με τη Χεζμπολάχ να επιμένει στο «δικαίωμα στην αντίσταση». Η επέκταση της εκεχειρίας θεωρείται «τεστ επιρροής» των ΗΠΑ επί του Ισραήλ.

  • 08:13 24/04/26

    Τα Στενά του Ορμούζ και το παράδοξο: Νομικά ανοικτά, επιχειρησιακά κλειστά - Ανάλυση του Δημήτρη Σταθακόπουλου

    – Από πλευράς διεθνούς δικαίου, το καθεστώς των Στενών είναι σαφές: πρόκειται για διεθνές στενό ναυσιπλοΐας, όπου η διέλευση transit passage δεν μπορεί να ανασταλεί μονομερώς.

    – Η πραγματικότητα στην περιοχή δείχνει κάτι εντελώς διαφορετικό: η ναρκοθέτηση από ιρανικής πλευράς και ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ δημιουργούν λειτουργικό αποκλεισμό.

    – Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ιδιότυπης «γκρίζας ζώνης», όπου το δικαίωμα παραμένει τυπικά ενεργό, αλλά καθίσταται ουσιαστικά ανενεργό.

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου κατά τρεις εβδομάδες, δηλώνοντας: «Οι ΗΠΑ πρόκειται να εργαστούν με τον Λίβανο προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευτεί από τη Χεζμπολάχ». Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ηγέτες των δύο χωρών να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο «στο εγγύς μέλλον».
  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος διέταξε τον στρατό των ΗΠΑ να «πυροβολεί και να βυθίζουν» μικρά ιρανικά σκάφη που ποντίζουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» των Στενών.
  • Ο Τραμπ δήλωσε πως δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία ειρήνης με το Ιράν διότι η ηγεσία του βρίσκεται «σε αναταραχή». Ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ δεν θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα κατά της Τεχεράνης.
  • Σε νέα του ανάρτηση τόνισε πως «έχει όλον τον χρόνο στη διάθεσή του», προσθέτοντας: «Δεν θα υπάρξει συμφωνία παρά μόνο όταν θα είναι η πρέπουσα και καλή για τις ΗΠΑ, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, για όλον τον κόσμο».
  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί διχασμού, λέγοντας πως «δεν υπάρχουν “σκληροπυρηνικοί” ή “μετριοπαθείς” στο Ιράν». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως οι θεσμοί «συνεχίζουν να ενεργούν με ενότητα, σκοπό και πειθαρχία», ενώ ο διαπραγματευτής και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έκανε λόγο για «σιδερένια ενότητα».
  • Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίστηκε μέσω γραπτού μηνύματος, δηλώνοντας πως «ο εχθρός μας έχει ηττηθεί» και εκθειάζοντας τη συνοχή της ιρανικής κοινωνίας απέναντι στην ξένη προπαγάνδα.
  • Διεθνή κατακραυγή προκάλεσε ο θάνατος της 43χρονης δημοσιογράφου Αμάλ Χαλίλ από ισραηλινό πλήγμα. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου χαρακτήρισε την επίθεση «έγκλημα πολέμου», με τους διασώστες να αναφέρουν πως εμποδίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις να της προσφέρουν βοήθεια κάτω από τα ερείπια.
  • Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, δήλωσε πως ο στρατός περιμένει «το πράσινο φως από τις ΗΠΑ» για να επανεκκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν με στόχο «την ολοκλήρωση της εξάλειψης της δυναστείας Χαμενεΐ» και πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.
  • Οι ιταλικές αρχές απέρριψαν την ιδέα να αντικαταστήσουν το Ιράν στο Μουντιάλ, με τον υπουργό Αθλητισμού, Αντρέα Αμποντί να δηλώνει κοφτά: «Δεν είναι καλή ιδέα».
  • Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε ΗΠΑ και Ιράν να επιστρέψουν στις συνομιλίες, ζητώντας μια νέα «κουλτούρα ειρήνης» που θα αντικαταστήσει την προσφυγή στη βία και τη θανατική ποινή.

 

Δεν είναι μόνο για τη χωριάτικη: Η άγνωστη δράση της ρίγανης στην αρτηριακή πίεση

Παχυσαρκία: Ποιοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δωρεάν φάρμακα για την απώλεια βάρους

Φιλοδωρήματα: Πώς φορολογούνται, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες – Αναλυτικά παραδείγματα

Δημόσιο: Τα SOS για 50.000 νέους συνταξιούχους – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Έστειλαν δύο αράχνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Οι επιστήμονες έμειναν άφωνοι όταν είδαν τι συνέβη στη συνέχεια.

Εργαζόμενοι σε απόγνωση – Οι εργοδότες τούς αναγκάζουν να εκπαιδεύσουν τους AI αντικαταστάτες τους
περισσότερα
06:31 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί με δασμούς τη Βρετανία εξαιτίας φόρων στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Βρετανία με εμπορικά αντίποινα, αν η κυβ...
05:25 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

New York Times: Αμερικανός στρατιώτης κατηγορείται ότι στοιχημάτισε με απόρρητες πληροφορίες για τη σύλληψη Μαδούρο

Ένας στρατιώτης των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού κατηγορείται ότι αξιοποίησε διαβ...
04:15 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Αμφιβάλλω αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα παραστεί στη Σύνοδο της G20

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι «αμφιβάλλει» για το εάν και κατά πόσον ο Ρώσος ομόλογό...
04:00 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Η Ουκρανία διαθέτει τηλεκατευθυνόμενα drones ικανά να πλήξουν στόχους σε μεγάλη απόσταση

Το Κίεβο έχει αναπτύξει drones αναχαίτισης που μπορούν να καθοδηγηθούν από μεγάλη απόσταση και...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»