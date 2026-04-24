LIVE: 56η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου κατά τρεις εβδομάδες, δηλώνοντας: «Οι ΗΠΑ πρόκειται να εργαστούν με τον Λίβανο προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευτεί από τη Χεζμπολάχ». Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ηγέτες των δύο χωρών να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο «στο εγγύς μέλλον».
- Ο Αμερικανός Πρόεδρος διέταξε τον στρατό των ΗΠΑ να «πυροβολεί και να βυθίζουν» μικρά ιρανικά σκάφη που ποντίζουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» των Στενών.
- Ο Τραμπ δήλωσε πως δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία ειρήνης με το Ιράν διότι η ηγεσία του βρίσκεται «σε αναταραχή». Ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ δεν θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα κατά της Τεχεράνης.
- Σε νέα του ανάρτηση τόνισε πως «έχει όλον τον χρόνο στη διάθεσή του», προσθέτοντας: «Δεν θα υπάρξει συμφωνία παρά μόνο όταν θα είναι η πρέπουσα και καλή για τις ΗΠΑ, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, για όλον τον κόσμο».
- Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί διχασμού, λέγοντας πως «δεν υπάρχουν “σκληροπυρηνικοί” ή “μετριοπαθείς” στο Ιράν». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως οι θεσμοί «συνεχίζουν να ενεργούν με ενότητα, σκοπό και πειθαρχία», ενώ ο διαπραγματευτής και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έκανε λόγο για «σιδερένια ενότητα».
- Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίστηκε μέσω γραπτού μηνύματος, δηλώνοντας πως «ο εχθρός μας έχει ηττηθεί» και εκθειάζοντας τη συνοχή της ιρανικής κοινωνίας απέναντι στην ξένη προπαγάνδα.
- Διεθνή κατακραυγή προκάλεσε ο θάνατος της 43χρονης δημοσιογράφου Αμάλ Χαλίλ από ισραηλινό πλήγμα. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου χαρακτήρισε την επίθεση «έγκλημα πολέμου», με τους διασώστες να αναφέρουν πως εμποδίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις να της προσφέρουν βοήθεια κάτω από τα ερείπια.
- Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, δήλωσε πως ο στρατός περιμένει «το πράσινο φως από τις ΗΠΑ» για να επανεκκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν με στόχο «την ολοκλήρωση της εξάλειψης της δυναστείας Χαμενεΐ» και πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.
- Οι ιταλικές αρχές απέρριψαν την ιδέα να αντικαταστήσουν το Ιράν στο Μουντιάλ, με τον υπουργό Αθλητισμού, Αντρέα Αμποντί να δηλώνει κοφτά: «Δεν είναι καλή ιδέα».
- Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε ΗΠΑ και Ιράν να επιστρέψουν στις συνομιλίες, ζητώντας μια νέα «κουλτούρα ειρήνης» που θα αντικαταστήσει την προσφυγή στη βία και τη θανατική ποινή.